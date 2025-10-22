  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۶

اورسجی: در فینال کار سختی با هند داریم/ میزبانی سطح پایینی دارد

رئیس فدراسیون کبدی گفت: از عملکرد تیم‌های کبدی پسران و دختران در بازی‌های آسیایی جوانان راضی هستم اما در فینال مقابل هند کار سختی داریم.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، عباس اورسجی پس از فینالیست شدن پسران در بازی‌های آسیایی گفت: برای اولین بار بود که پسران و دختران جوان ایران در رقابت بزرگی در این سطح حضور داشتند و هر دو تیم موفق شدند به فینال این رقابت‌ها راه پیدا کنند و از عملکرد هر دو تیم رضایت دارم.

وی ادامه داد: در بازی فینال کار سختی در پیش دارند به هر حال هند قدرت کبدی است و آنها در کشورمان آکادمی‌های متعدد کبدی دارند و امیدواریم در سال‌های آتی در مقابل آنها عملکرد بهتری داشته باشیم هرچند که پیش از این هم در جاکارتا هند را شکست داده‌ایم.

اورسجی در مورد میزبانی بحرین گفت: در مجموع به بحرینی‌ها برای میزبان می‌توان نمره قبولی داد، اما به هر حال نسبت به دوره‌هایی که در چین و کره جنوبی برگزار شد رقابت‌ها در سطح پایین‌تری میزبانی شد. من معتقدم اگر قرار باشد میزبانی در این سطح برگزار شود کشور ما به راحتی می‌تواند این رویدادها را میزبانی کند.

وی افزود: در این رقابت‌ها حمایت‌های کمیته ملی المپیک وزارت ورزش و علی الخصوص رسانه‌ها به کبدی خیلی کمک کرد و خوشحالم که هر دو تیم ما در فینال هستند و امیدوارم روی سکو با مدال خوش رنگ بروند.

سیده فرزانه شریفی

