منامه حال و هوای «جوانی» گرفت؛ میزبانی که استانداردهای لازم را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، ساعاتی مانده به آغاز رسمی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان، فضای منامه، پایتخت بحرین رنگ و بوی ورزش و جوانی گرفته است. پرچم کشورهای شرکت‌کننده در خیابان‌های منامه برافراشته شده و مسیر منتهی به سالن اصلی افتتاحیه با بنرهای رنگارنگ و پوستر مسابقات تزئین شده است.



بحرین که پس از انصراف ازبکستان از میزبانی در زمانی کمتر از ۶ ماه آماده برگزاری این رویداد شد، تلاش کرده تا در حد توان خود شرایط مطلوبی برای ورزشکاران فراهم سازد. با وجود برخی نقص‌ها و کمبودهای زیرساختی، روحیه میزبانی در میان مسئولان محلی و داوطلبان بسیار قابل توجه است.



نکته جالب توجه اینکه این مسابقات دهکده ندارد و ورزشکاران در هتل‌های مختلف اقامت دارند. داوطلبان جوان بحرینی با برخوردی گرم و صمیمی، سعی در جبران کمبودها دارند و فضای دوستانه‌ای را میان کاروان‌ها ایجاد کرده‌اند.

برخی سالن‌های مسابقات در اطراف مرکز رسانه‌است اما برخی دیگر مسافت دورتری دارند. سالن‌ها نوسازی شده و مجهز به سیستم تهویه جدید هستند. در اکثر سالن‌ها فضای مختص به اهالی رسانه وجود ندارد و مرکز رسانه‌ای که بیرون از سالن‌ها در نظر گرفته شده مجهز به اینترنت و سیستم‌های خاصی نیست و تیم‌های فنی بحرین همچنان در حال رفع نواقص هستند.



کاروان جمهوری اسلامی ایران با نام «سفیران امید» و با ۲۳۶ ورزشکار در ۲۲ رشته در این مسابقات حضور دارد که برخی رشته‌های گروهی پیش از افتتاحیه کار خود را شروع کرده‌اند.

در شرایطی که امروز افتتاحیه رسمی این رویداد برگزار می‌شود، ابتدا قرار بود رقابت‌های کبدی برگزار شود اما به دلیل تمرکز نیروهای اجرایی بر آماده‌سازی مراسم این مسابقات لغو شده بود اما دوباره مسئولان برگزاری تصمیم به برگزاری این مسابقه گرفتند و این ناهماهنگی از سوی میزبان بسیار زیاد است.



روز گذشته پرچم ۴۵ کشور حاضر در این مسابقات برافراشته شد و ورزشکاران ایرانی با سلام نظامی به پرچم مقدس ایران ادای احترام کردند. مراسم افتتاحیه در سالن دوره الالعاب الاسیویه الشباب الثاثه برگزار می‌شود که احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و مناف هاشمی معاون وزیر نیز در مراسم افتتاحیه حضور دارند.

در مجموع، اگرچه میزبانی بحرین از نظر زیرساختی در سطح برخی کشورهای شرق آسیایی نیست، اما تلاش شبانه‌روزی برگزارکنندگان نظم نسبی، روحیه مثبت داوطلبان و حضور پرشور ورزشکاران جوان سبب شده که فضای بازی‌ها سرشار از انرژی، نشاط و امید باشد.



امشب با برگزاری مراسم افتتاحیه، منامه رسماً میزبان جوان‌ترین قهرمانان آسیا خواهد بود؛ رویدادی که می‌تواند آغازگر دور تازه‌ای از همدلی و رقابت جوانان قاره کهن باشد.