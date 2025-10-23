دختران کبدی به مدال نقره رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در پنجمین روز از بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، تیم کبدی دختران ایران امروز پنجشنبه ۱ آبان‌ماه در آخرین دیدار خود و مرحله فینال به مصاف هند رفت و در نهایت و در نهایت با نتیجه ۷۵ بر ۲۱ مقابل این تیم شکست خوردند



دختران کبدی‌کار کشورمان پیش از این مقایل تایلند، سریلانکا و بنگلادش پیروز شده بودند و در دور گروهی، مقابل هند شکست خورده بودند.

