به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان پس از حضور در سالن D و تماشای دیدار کبدی ایران و سریلانکا گفت: این دوره از مسابقات در آسیا برگزار می‌شود و در بخش جوانان است و با ظرفیتی کامل در ۲۲ رشته و ۲۰۵ ورزشکار حضور پیدا کردیم.

وی افزود: کاروان ما با حضور مربیان و سرپرستان حدود ۴۰۰ نفر هستند. بچه‌های ما خوب شروع کردند و امروز هم کبدی پسران به فینال راه یافت.

دنیامالی بیان کرد: امروز مراسم افتتاحیه است و من از طرف مردم به بچه‌ها خداقوت می‌گویم. انشاالله ورزشکاران در این مدت افتخارات خوبی کسب خواهند کرد.

وزیر ورزش ادامه داد: بعد از این مسابقات، بازیهای کشورهای اسلامی با حضور ۵۷ کشور در عربستان و شهر ریاض برگزار خواهد شد و کاروان آماده‌ای به این رویداد اعزام خواهیم کرد. پس از آن نیز المپیک ناشنوایان را در توکیو خواهیم داشت و تیم‌ها آماده حضور در این مسابقات هستند.

دنیا مالی اضافه کرد: در آذر ماه کاروان ما در مسابقات پاراآسیایی جوانان در دبی حضور پیدا خواهد کرد. در دوماه آینده ورزشکاران ایران موفقیت‌های زیادی را خواهند داشت. تداوم این رویدادها در سال آینده و بازی‌های آسیایی ناگویا خواهد بود تا نتایج خوبی در ۲۰۲۶ و المپیک ۲۰۲۸ کسب کنیم.

وی عنوان کرد: از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد تا ورزشکاران در رویدادهای مهم بدرخشند و من این اطمینان را می‌دهم که جوانان همه تلاششان را به کار خواهند برد.