مرادی: آمادگی در برابر تهدیدهای بهداشتی اهمیت بالایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قباد مرادی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به اهمیت آمادگی در برابر تهدیدهای بهداشتی اظهار کرد: دومین روز کارگاه تخصصی مدیریت بیماریهای واگیر و رویدادهای بهداشتی که در اردبیل برگزار شد، هدف اصلی این گارگاه را ارتقاء آمادگی نظام سلامت برای مقابله با بیماریهای عفونی و پیشگیری از بروز بحرانهای بهداشتی عنوان کرد.
وی با اشاره به اهمیت دیدهبانی بیماریهای واگیر و تهدیدهای بهداشتی افزود: به طور هدفمند در راستای آمادگی در برابر اپیدمیها و پاندمی های احتمالی هستیم و در این رابطه ساختار شناسایی و هشدار زودرس تهدیدهای بهداشتی مانند کرونا از طریق اجرای نظام دیدهبانی بیماریهای واگیر و هشدار زودرس رویدادهای بهداشتی و کشیک و آنکال کارشناسان بیماریها در سطح دانشگاه علوم پزشکی کشور و ستاد مرکزی مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت در حال انجام است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با اشاره به تجربه تلخ دوران همهگیری کرونا بیان کرد: همه مردم کشور با پیامدهای عمیق بیماریهای واگیر و تأثیرات گسترده آن بر سلامت، اقتصاد و روابط اجتماعی آشنا شدند و این بحران نشان داد که بیماریهای عفونی میتوانند به تهدیدی بزرگ و اورژانسی برای جامعه تبدیل شوند.
مرادی تصریح کرد: در ۲۵ سال اخیر بیش از ۲۰ مورد بیماری نوپدید در جهان بروز کرده است که نشاندهنده ضرورت آمادگی مستمر برای مقابله با این تهدیدات است.
وی خاطرنشان کرد: نظام سلامت کشور با تشکیل گروههای تخصصی در معاونت بهداشتی و کارشناسیهای ویژه، ساختاری منسجم برای شناسایی سریع و پاسخ به موقع به بیماریهای واگیر ایجاد کرده است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد: یکی از اهداف اصلی این ساختار، تشخیص به موقع هرگونه افزایش غیرعادی بیماریها و اطلاعرسانی سریع به سطوح بالاتر است تا مداخلات بهداشتی با کمترین آسیب ممکن صورت گیرد.
مرادی در پایان گفت: برای موفقیت در مدیریت بیماریهای واگیر باید سه اصل کلیدی رعایت شود: آمادگی کامل، پاسخدهی به موقع و اجرای مداخلات اثربخش با کمترین آسیب رعایت شود.
