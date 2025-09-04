بررسی نمونه خون افراد ساکن در مناطق مشکوک به وجود پشه آئدس در اصلاندوز

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صادقیه اهری گفت: مطابق دستورالعمل کشوری در مرحله اول تعداد ۲۰۰ نفر از جمعیت ساکن یا شاغل در مناطق مشکوک به وجود پشه آئدس، مورد نمونه گیری و سپس آزمایشات سرواپیدمیولوژی بیماری‌های منتقله از طریق پشه آئدس قرار گرفتند.

وی افزود: این طرح با همکاری مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، آزمایشگاه آربو ویروس انستیتو پاستور ایران، کارشناسان مبارزه با بیماری‌های واگیر و آزمایشگاه بهداشت استان و شهرستان اصلاندوز اجرا شد.

و تصریح کرد: در حال حاضر در شهرستان‌های بیله سوار و اصلاندوز، پشه آئدس آلبوپیکتوس با رصد مستمر و فعال تیم‌های حشره شناسی استان و مرکز بهداشت شهرستان‌ها به صورت مستمر رصد و پیگیری می‌شود.

معاون بهداشت دانشگاه تاکید کرد: مهمترین راه پیشگیری از استقرار و انتشار پشه آئدس، بهسازی محیط زندگی و شهر و روستا بویژه جلوگیری از ایجاد مانداب، جمع آوری زباله‌ها، لاستیک و… می‌باشد.

وی اظهارداشت: در سال ۱۴۰۳ نیز پشه آئدس در بیله‌سوار شناسایی شده بود که اقدامات پیشگیرانه لازم انجام گرفت.