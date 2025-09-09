شناسایی و درمان بیش از یک هزار بیمار مبتلا به تب مالت در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد داورنیا صبح سه شنبه در کمیته دانشگاهی مدیریت و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان اظهار کرد: انجام مداخلات مؤثر جهت کاهش موارد حیوان گزیدگی در شهرستانهای استان توسط سازمانهای مرتبط را خواستاریم.
وی بر ضرورت مدیریت و کنترل بیماریهای زئونوز بویژه تب مالت و کیست هیداتیک اشاره کرد و افزود: با تقویت آموزش عمومی جامعه و کنترل مخازن بیماریهای زئونوز در شهرستانهای استان با محوریت فرمانداریها میتوان در این راستا موفق عمل کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفت: در ادامه جلسه، آخرین وضعیت بیماریهای تب مالت، کیست هیداتیک، حیوان گزیدگی، هاری مورد بررسی قرار گرفته، چالشهای کنترل بیماری مطرح و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
داورنیا با اشاره به اینکه تب مالت از بیماریهای عفونی شایع در کشور است که مهمترین راه ابتلای آن استفاده از فراوردههای لبنی غیر پاستوریزه و غیر بهداشتی و تماس با دام است که در سال گذشته بیش از یک هزار و ۵۸ نفر به این بیماری در سطح استان اردبیل مبتلا شدهاند.
وی گفت: همچنین ۱۰۱ بیمار مبتلا به کیست هیداتیک در استان شناسایی شده و ۷ هزار و ۵۹۴ نفر نیز مورد حیوان گزیدگی قرار گرفتهاند که در مراکز ۱۷ گانه مراقبت و پیشگیری از هاری و مراکز بیمارستانی استان مراقبت و درمان شدهاند.
