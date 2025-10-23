به گزارش خبرنگار مهر، اباذر جعفرپور صبح پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و همچنین حمایت‌های فرماندار شهرستان، مجموعاً بالغ بر ۸۹ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه‌های عمرانی وتأسیساتی، بهسازی واستانداردسازی بخش‌های حساس بیمارستانی، تأمین تجهیزات پزشکی حیاتی و تخصصی و بهسازی ناوگان آمبولانس تخصیص داده شد.

وی افزود: اختصاص ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی جهت تکمیل ساختمان سی‌تی‌اسکن بیمارستان، بهسازی و استانداردسازی بخش‌های حساس بیمارستان از جمله اطفال و CCU با هزینه‌ای بالغ بر ۶ میلیارد ریال، تأمین تجهیزات پزشکی حیاتی توسط اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه و تأمین تجهیزات تخصصی پزشکی شامل یک دستگاه همودیالیز و یک دستگاه الکتروشوک به ارزش ۱۵ میلیارد ریال و اورهال و بازسازی ناوگان آمبولانس‌های فوریت پزشکی و بیمارستان با هزینه‌ای بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال از جمله این موارد است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله‌سوار ضمن قدردانی از حمایت‌های رئیس و تیم مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و همچنین همراهی فرماندار شهرستان در تأمین این اعتبارات و تجهیزات تخصصی بیان کرد: این حمایت‌ها، نشان‌دهنده توجه دانشگاه و مسئولین استانی به مناطق مرزی است و بدون شک باعث ارتقا کیفی و دسترسی بهتر مردم شهرستان به خدمات تخصصی درمانی خواهد شد.