معاون وزیر راه: در برنامه هفتم توسعه، عرضه زمین رایگان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزیر در پاسخ به برخی از شبهات در خصوص مطلب منتشر شده در برخی رسانه‌ها تحت عنوان «دولت عرضه زمین رایگان را از برنامه هفتم حذف کرد»، توضیحاتی ارائه کرد.

معاون شهرسازی و معماری با اعلام وجود تناقضاتی آشکار در مطلب منتشر شده تصریح کرد: در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، عرضه زمین رایگان مطرح نبوده و قرار است تا اراضی به صورت ۹۹ ساله واگذار شود. واگذاری اراضی به صورت ۹۹ ساله به معنای زمین رایگان نیست بلکه قیمت گذاری با ارقام پایین‌تر و با اقساط درازمدت مدنظر است.

کاظمیان ضمن تاکید بر اینکه هیچگونه عقب‌نشینی از توسعه مناطق محروم، شهرهای کوچک و شهرهای مرزی اتفاق نیفتاده است، اعلام کرد: اتفاقاً اولویت مناطق محروم، مناطق مرزی و به ویژه سواحل جنوبی کشور مورد تاکید است.

وی ادامه داد: همچنان تاکید بر رعایت ملاحظات آمایش سرزمین، حفظ اراضی کشاورزی درجه یک و ۲، خودداری از توسعه شهری بر محدوده‌های بحرانی به لحاظ بحران‌های طبیعی و مخاطراتی است که ممکن است دچار آن باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید مجدد بر اینکه همچنان کلانشهرها و مناطق شهری برخوردار در اولویت تأمین زمین نخواهند بود، توضیح داد: این موارد بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه و بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه شهرسازی، مسکن و آمایش سرزمین است. بنابراین تاکید می‌شود که همچنان کلانشهرها در اولویت تأمین زمین قرار ندارند و در این مورد نیز تغییری ایجاد نشده است.

کاظمیان گفت: صرفاً حذف عدد ۲ دهم درصد به لحاظ متناسب سازی با اقتضائات شهری، محلی، منطقه‌ای و استان‌های مختلف به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به منظور رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و منطقه و با اولویت شهرهای کوچک و میانی، شهرهای مرزی و شهرهای جنوب کشور و روستاها پیشنهاد شده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس شرایط فراهم است، متناسب با نیازها زمین مورد نیاز را تأمین کنیم و این تعهدی بوده که همیشه وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم بر آن پایبند است.