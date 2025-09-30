کاظمیان: کنارگذر شرقی ساوه فاقد توجیه کارشناسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به ریاست فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضای شورا برگزار شد.
غلامرضا کاظمیان، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در حاشیه این نشست از بررسی و تصمیمگیری درباره چهار موضوع شامل طرح جامع مشکیندشت، احداث محور شهید انصاری شرقی در بافت تاریخی قزوین بهعنوان مغایرت اساسی، کنارگذر شرقی ساوه و همچنین ملاحظات سازمان بازرسی درخصوص مجوزهای ساختمانهای بلندمرتبه تهران خبر داد.
وی با اعلام تصویب طرح جامع مشکیندشت با نظر تمامی اعضای شورا، افزود: با توجه به ضرورت تمرکززدایی از مجموعه شهری تهران و البرز، توسعه سکونت و فعالیت در حداقل ممکن و رشد طبیعی مورد تأیید قرار گرفت. همچنین سقف جمعیتپذیری شهر در افق ۱۴۱۷ بر اساس مطالعات منابع آب قابل تخصیص تعدیل شد و با عنایت به چالشهای موجود شهر از جمله تداخل با گسل، بر رعایت ملاحظات ایمنی و پدافندی تأکید شد.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بیان کرد: یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، توسعه درونزا و استفاده از ظرفیت اراضی درونی به جای گسترش افقی است. همچنین لازم است کنترل مجدد انجام و فرآیند قانونی طرحهای تفکیکی بررسی و با طرح مصوب قبلی انطباق داده شود. چنانچه اصلاحی لازم و حقوق مکتسبهای ایجاد شده بود، شورایعالی این اجازه را میدهد تا اصلاحات در مرحله تهیه طرح تفصیلی انجام شود.
وی با اشاره به بررسی طرح جدید احداث محور شهید انصاری شرقی در محله تاریخی قزوین، گفت: اعضای شورا با این طرح بهعنوان مغایرت اساسی مخالفت کردند. این مخالفت به دلیل مغایرت با رویکردهای حفاظت و احیای بافت تاریخی و همچنین وجود مصوبه سال ۱۳۹۸ در همین زمینه بود.
کاظمیان ادامه داد: توجه به اینکه در این محدوده، تغییراتی در برخی پلاکها از ابتدای طرح تاکنون ایجاد شده، اعضای شورا با تهیه طرحی ظرف مدت سه ماه با اعمال راهکارهای اصلاحی کمیته فنی شورایعالی که دربرگیرنده حل مسائل و مشکلات ترافیکی، راهکارهای کاهش خطر و مدیریت بحران در چارچوب متناسب با بافت تاریخی باشد موافقت کردند.
به گفته وی، در صورت ارائه نشدن طرح اصلاحی ظرف سه ماه، مصوبه سال ۱۳۹۷ شورایعالی ملاک عمل خواهد بود.
وی با اشاره به پیشینه این موضوع گفت: در سال ۱۳۹۸ مصوبهای برای ساماندهی محله بلاغی قزوین به تصویب رسید که بر حفظ ابنیه تاریخی شامل مسجد حیدریه و گرمابه بلاغی و همچنین ایجاد محور گردشگری از سردر عالیقاپو تا آرامگاه حمدالله مستوفی با عبور از بافت تاریخی تأکید داشت. در طرح مصوب ایجاد مسیرهای دسترسی پیاده به بناهای تاریخی و طراحی شهری ویژه برای دو مرکز محله شامل مسجد حیدریه قزوین و گرمابه بلاغی مورد تاکید بود.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به کنارگذر شرقی ساوه گفت: شورایعالی، جابهجایی رینگ و تبدیل آن به کنارگذر شهری را با توجه به وجود آزادراه تهران - ساوه و کنارگذر غربی شهر، فاقد توجیه کارشناسی تشخیص داد. با این حال به دلیل پیشرفت فیزیکی قابل توجه پروژه، الزاماتی برای کنترل تبعات آتی و جلوگیری از دستاندازی به اراضی پیرامونی تصویب شد.
وی در پایان درباره موضوع بلندمرتبهسازیها خاطرنشان کرد: ملاحظات سازمان بازرسی کل کشور درخصوص ۶ پرونده بلندمرتبهسازی مصوب در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در جلسه مطرح شد که تصمیمگیری نهایی درباره آن به نشست بعدی شورا موکول گردید.
