به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران از برگزاری دوازدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری با حضور اعضا در ساختمان دادمان خبر داد.

به گفته وی، ملاحظات سازمان بازرسی در خصوص مجوزهای ساختمان‌های بلند تهران، اجرای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون طرح جامع خوراسگان و طرح جامع سراوان در استان سیستان و بلوچستان در جلسه امروز، دوشنبه ۲۱ مهر ماه مورد بررسی و تصمیم‌گیری اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی از بررسی ملاحظات سازمان بازرسی کل کشور در زمینه ۶ مورد از مصوبات پیشین شورای عالی در رابطه با ساخت بناهای بلند مرتبه در برخی مناطق شهر تهران خبر داد و گفت: در هر ۶ مورد، ملاحظات و اصلاحات مد نظر اعضای شورای عالی مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً اتخاذ تصمیم شد.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن اعلام تصویب طرح جامع شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس این طرح، جمعیت افق سال ۱۴۱۷ شهر سراوان ۹۱ هزار نفر پیش‌بینی شده است. در بررسی این طرح، حفظ باغات واقع در غرب شهر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای حفاظت شهری مورد تأکید قرار گرفت. همچنین رعایت عرصه و حریم آثار تاریخی از جمله قنات ثبت جهانی کدان، الزامی دانسته شد.

به گفته کاظمیان، برای توسعه آینده شهر، اراضی ذخیره در شمال‌شرق سراوان با افق پنج‌ساله تعیین شده است. علاوه بر این، نزدیکی شهر به مرز کوهک و ظرفیت تبادلات مرزی، زمینه‌ساز افزایش اشتغال و رونق اقتصادی ارزیابی شده است.

وی تصریح کرد: در تصویب این طرح، بر رعایت ضوابط محیط زیستی در طرح جامع و تفصیلی سراوان به‌عنوان بخشی از گنجینه تنوع زیستی کشور و ضرورت توسعه پایدار و متوازن تاکید می‌شود. تصویب این طرح گامی مهم در مسیر ساماندهی و آینده‌نگری توسعه شهری سراوان محسوب می‌شود.

کاظمیان توضیح داد: موضوع ابطال بند ۴ مصوبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ شورای‌عالی شهرسازی توسط دیوان از دیگر موضوعات مطرح شده بود. اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری با اصلاح خط محدوده شهر اصفهان در منطقه خوراسگان و الحاق اراضی به مساحت ۷۰ هکتار با کاربری زراعی به محدوده شهر موافقت کردند.

وی ادامه داد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری در اجرای رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اراضی حذف شده از محدوده شهری خوراسگان را که در حال حاضر بخشی از شهر اصفهان است به محدوده اصفهان الحاق کرد. این اقدام در راستای اجرای رأی هیأت عمومی و با تاکید بر حفظ کاربری زراعی اراضی الحاقی انجام شد.