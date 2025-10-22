به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پیرو اطلاعیه قبلی مورخ ۳۱ شهریور در خصوص برخی تغییرات در پرداخت کمک هزینه اولاد بازماندگان، به اطلاع می‌رساند: در نتیجه به‌روزرسانی هوشمند اطلاعات مربوط به پرونده اطلاعات بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، پرداخت کمک هزینه اولاد به برخی از بازماندگان در ماه گذشته با توقف سیستمی مواجه شده بود.

پس از اصلاحات نرم‌افزاری و تکمیل اطلاعات و بررسی‌های انجام شده؛ کمک هزینه اولاد برای آن دسته از بازماندگانی که شرایط دریافت را داشتند، برقرار و در فیش حقوقی مهر ماه آنها اعمال و به همراه مبلغ مربوط به شهریور، طی حقوق مهر به ایشان پرداخت شد.

گفتنی است برای آن دسته از بازماندگان که نسبت به توقف پرداخت کمک هزینه اولاد اعتراض داشتند، امکان ثبت درخواست رسیدگی از طریق مرکز ۱۴۲۰ فراهم شده بود که در این زمینه نیز، بعد از بررسی‌های تخصصی، نتیجه رسیدگی و پاسخ نیز طی پیامک اطلاع‌رسانی شده است.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تامین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

همچنین سامانه پاسخگویی تامین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.