بررسی سند جامع مدیریت زنجیره تولید صنایع دستی در دولت

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سراسری معاونان صنایع دستی و هنرهای سنتی امروز در شهر سرعین و در حاشیه برپایی پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی و هنرهای سنتی اردبیل برگزار شد.
در روز اول این همایش سه پنل برگزار شد که در پنل اول به ارائه چشم انداز ملی، معرفی محورهای نشست، تبیین نقش استانها در استراتژیها و ماموریتهای صنایع دستی کشور پرداخته شد. در پنل دوم نیز بررسی چالشهای تولید، مواد اولیه، بیمه، تسهیلات، شورای ارزشیابی هنرمندان، بررسی اعتبارات استانی مورد توجه قرار گرفت. در پنل سوم هم پلتفرمهای دیجیتال، شبیه سازی و نقش استانها، توسعه بازار و موانع تجاری به راهبردهای نوین توسعه بازار و بازاریابی صنایع دستی پرداخته شد.
مریم جلالی معاون صنایعدستی و هنرهای کشور در این برنامه گفت: امروز فارغ از سمتها نشستهایم که تجربه زیسته، دانش تولید شده و برنامه برای روزگار جدید را باهم به مفاهمه بگذاریم و شرایط جدیدی را ایجاد کنیم.
معاون وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: مقام عالی وزارت بر برنامهمحوری تاکید دارد و لازمه آن تصمیمسازی و تصمیمگیری دقیق در عرصههای محصول، مشتری و تولید کننده است که هر سه سطح را باید بتوانیم برنامهریزی کنیم.
وی با اشاره به لزوم همگرایی در همه سطوح به ویژه در سطح ادارات کل، اضافه کرد: همگرایی بین بخشهای میراثفرهنگی و گردشگری به حوزه صنایعدستی کمک میکند تا هنرمندان صنایعدستی به ادبیات توسعه وصل بشوند.
جلالی گفت: وظیفه بزرگ تکمیل زنجیره ارزش و سند جامع مدیریت زنجیره تولید توزیع و عرضه و صادرات صنایع دستی که اکنون در کمیسیون فرهنگی دولت در حال بررسی است و امیدواریم ابلاغ شود به ما کمک میکند تا بتوانیم موانع صفر تا صد زنجیره را احصا کنیم و برنامه عملیاتی داشته باشیم.
معاون صنایعدستی کشور با اشاره به اینکه باید از نگاه فرد محور به سوی نگاه جمعگرا حرکت کنیم، تاکید کرد: نشست معاونان صنایعدستی از سراسر کشور هم برای اردبیل میتواند یک ظرفیت باشد که بتواند شبکه خود را توسعه دهد و هم به سایر استانها کمک کند تا از اردبیل به عنوان یک مقصد گردشگری در مزیت توزیع و فروش استفاده کنند.
در ادامه جباری مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: دو بازارچه صنایع دستی در مجموعه بقعه حیدر و شیخ صفی الدین اردبیلی، سه باب خانه صنایع دستی و دو شهر ملی صنایع دستی را در اردبیل داریم.
وی گفت: در حوزه فقدان نظام اثربخش مشکل داریم. باید به سراغ سازمانهای حمایتی و وزارت کار برویم تا ما را هم در کنار خود ببینند. سازمان تأمین اجتماعی، بیمه کسی که کارگاه دارد را هم قطع میکند و میگوید کار نمیکنید. حمایت از مراکز ایجاد کارآفرینی باید انجام شود.
وی افزود: توسعه فروش آنلاین از طریق پلتفرمهای داخلی نیاز است. امروز تولیدات کشور به نام صنایع دستی ترک و سایر کشورها عرضه میشود شاید چون ما از ظرفیت استانها کمتر بهره بردهایم. همچنین توجه به ارتقای شان پیشکسوتان و هنرمندان و امر پزوهشی و تحقیقات لازم است چون این حوزه فراموش شده است.
نظر شما