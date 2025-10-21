ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی در باغ راه حضرت فاطمه زهرا

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه بزرگ باغ‌راه حضرت زهرا (س) به طول ۹ کیلومتر در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، به عنوان یکی از ظرفیت‌های کلان تأمین سرانه‌های فرهنگی، خدماتی، گردشگری و ورزشی پایتخت، مراحل پایانی اجرا را طی می‌کند.

سید محمد ناظم رضوی، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اعلام این خبر افزود: این پروژه با همکاری مشترک شهرداری تهران و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجرایی شده است و بخش‌های قابل توجهی از آن هم‌اکنون قابلیت بهره‌برداری دارد.

وی با اشاره به زمان‌بندی تکمیل پروژه اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمام فضاهای این مجموعه در هفته‌های آینده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران تکمیل و تحویل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنیم در این دوره مدیریت شهری، بیش از ۹۰ درصد فضاهای ایجادشده آماده ارائه خدمات به شهروندان شود.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی پروژه باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، این مجموعه در بازه زمانی کوتاه مدت زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۵۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد.

ناظم رضوی به برنامه‌های آتی این شرکت اشاره و تصریح کرد: برنامه‌ریزی گسترده‌ای با محوریت معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران و مجموعه‌های مختلف در ادارات کل شهرداری تهران و مناطق ۱۸ و ۱۷ برای بهره برداری از فضاهای چند منظوره آموزشی، ورزشی، خدماتی، تجاری و امکانات رفاهی پیش بینی شده است که با بهره برداری از این مجموعه‌ها قادر خواهیم بود پاسخگوی نیازهای متنوع فرهنگی و اجتماعی شهروندان پایتخت باشیم.