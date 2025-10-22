به گزارش خبرگزاری مهر، خلف خلفاف نماینده رئیس جمهوری آذربایجان در امور ویژه که به کشورمان سفر کرده است، امروز با مهدی سنایی مشاور سیاسی رئیس جمهور و معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.
مشاور سیاسی رئیس جمهور در دیدار نماینده رئیس جمهوری آذربایجان در امور ویژه، با اشاره به روابط دوستانه عمیق بین دو دولت و دو ملت، روند همکاریها و سفرهای متقابل مقامات دو کشور را نقطه عطفی در روابط دانست و گفت: امیدواریم موانع اجرای سریعتر پروژههای مشترک بین دو کشور رفع و با سرعت و دقت تکمیل شوند.
سنایی به دستور رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر گسترش تعاملات با کشورهای همسایه و بهخصوص جمهوری آذربایجان اشاره کرد و افزود: پس از سفر ریاست جمهوری به باکو گشایشهای خوبی در تعاملات صورت پذیرفته، لیکن هنوز اقداماتی از جمله گشایش مرزهای زمینی، اجرای موافقتنامه تبادل محکومین و … باقیمانده است که میتوان با تعریف یک برنامه اقدام و جدول همکاری آنها را پیگیری و اجرایی نمود.
مشاور سیاسی رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تأثیر سفرهای مقامات عالیرتبه در تحرکبخشی به مناسبات و با اشاره به سفرهای رئیس جمهور کشورمان به جمهوری آذربایجان، اظهار امیدواری کرد به زودی میزبان الهام علیاف در تهران باشیم.
خَلف خَلفاف، نماینده رئیس جمهوری آذربایجان در امور ویژه نیز با ابراز خرسندی از سفر به تهران گفت: روابط دو کشور پایههای مستحکم فرهنگی و تاریخی دارد و با توجه به اراده جدی سران دو کشور مبنی بر گسترش همهجانبه این روابط، همه دستگاهها و سازمانها در تلاش هستند موانع را برطرف و همکاریها را توسعه دهند.
وی در ادامه سفرهای اخیر رئیس جمهور کشورمان به جمهوری آذربایجان را نقطه عطف و باعث گشایش صفحهای جدید در روابط دو کشور و ایجاد ظرفیتهای جدید توصیف کرد و با اشاره به توافقات مهم انجام شده در این سفرها، اظهار داشت: بخش عمدهای از توافقات مانند برگزاری کمیسیون مشترک، افزایش پروازها، آغاز به کار بانک ملی شعبه باکو، برقراری پرواز بین باکو- تبریز وارد فاز اجرایی شده و با دستوراتی که صادر شده است در تلاش هستیم با همکاری متقابل و رفع موانع موجود، مابقی توافقات را نیز اجرایی کنیم.
