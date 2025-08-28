به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی مشاور سیاسی دفتر رئیس جمهور در شبکه ایکس اعلام کرد: آقای پزشکیان یکشنبه ۹ شهریور بهمنظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس سازمانشانگهای و شانگهای پلاس که با حضور بیش از ۳۰ کشور برگزارمیشود عازم چین است. پیگیری تحکیم و گسترش روابط دوجانبه و دیدار با رئیسجمهور «شی جین پینگ» و دیدارهای مهمی با رؤسای برخی از کشورهای حاضر در برنامه است.
مشاور سیاسی رئیس جمهور از سفر پزشکیان در نهم شهریور ماه به چین، برای شرکت در دو اجلاس سازمان شانگهای و شانگهای پلاس خبر داد.
کد خبر 6573209
نظر شما