۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

سنایی: رئیس جمهور نهم شهریور به چین سفر می‌کند

سنایی: رئیس جمهور نهم شهریور به چین سفر می‌کند

مشاور سیاسی رئیس جمهور از سفر پزشکیان در نهم شهریور ماه به چین، برای شرکت در دو اجلاس سازمان شانگهای و شانگهای پلاس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی مشاور سیاسی دفتر رئیس جمهور در شبکه ایکس اعلام کرد: آقای پزشکیان یکشنبه ۹ شهریور به‌منظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس سازمان‌شانگهای و شانگهای پلاس که با حضور بیش از ۳۰ کشور برگزارمی‌شود عازم چین است. پیگیری تحکیم و گسترش روابط دوجانبه و دیدار با رئیس‌جمهور «شی جین پینگ» و دیدارهای مهمی با رؤسای برخی از کشورهای حاضر در برنامه است.

اكرم سادات حسيني شبستري

