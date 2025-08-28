به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سنایی مشاور سیاسی دفتر رئیس جمهور در شبکه ایکس اعلام کرد: آقای پزشکیان یکشنبه ۹ شهریور به‌منظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس سازمان‌شانگهای و شانگهای پلاس که با حضور بیش از ۳۰ کشور برگزارمی‌شود عازم چین است. پیگیری تحکیم و گسترش روابط دوجانبه و دیدار با رئیس‌جمهور «شی جین پینگ» و دیدارهای مهمی با رؤسای برخی از کشورهای حاضر در برنامه است.