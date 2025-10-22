به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد علوی عسکری آزاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد علوی به همراه مردعلی جانشین مدیرعامل، عبدالله عابدی رئیس مرکز توسعه و کسب و کار بنیاد، امام جمعه شهرستان شوشتر و مهندس شهابی رئیس بانک سینا این شهرستان، از روستای نمونه مهدی‌آباد شهرستان شوشتر بازدید کردند.

گفتنی است هدف از این بازدید، ارزیابی عملکرد بنیاد علوی در زمینه اشتغال و عدالت اجتماعی و اقتصادی بود. در این بازدید، هیئت همراه از طرح استقرار مجموعه حوضچه‌های ماهی متراکم بازدید کرد. طرحی که با مشارکت شش جوان تحصیل کرده و سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد ریالی اجرا و بنیاد علوی نیز با حمایت مالی ۶ میلیارد ریالی در این پروژه سهیم بود.

همچنین عسکری آزاد از نحوه برگزاری جلسات ارزیابی مشارکتی، مسئله‌سنجی و اهلیت‌سنجی طرح تا مرحله استقرار و به ثمر رسیدن آن در شهرستان شوشتر بازدید کرد و در جریان این بازدید پتانسیل‌های موجود در روستای مهدی آباد برای توسعه بیشتر طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس هیئت مدیره بنیاد علوی ضمن آرزوی توفیق برای مردم ایران و تیم تسهیلگری بنیاد، بر ضرورت ارائه راهکارهای جامع جهت بهبود معیشت و ایجاد اشتغال‌های پایدار تأکید کرد.