از آموزش تا اشتغال؛ مسیر تحول مشاغل خانگی در مناطق محروم

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردلو، کارشناس معماری پنجاه و پنج ساله و مسئول گروه جهادی اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی استان زنجان، از زمستان سال گذشته به همراه برخی اساتید دانشگاه شروع به تدوین استراتژی گروه خود کرده است. این گروه جهادی که فعالیت رسمی خود را در سال ۱۴۰۰ آغاز و در سال ۱۴۰۱ ثبت کرده، با هدف عملیاتی کردن برنامههای اقتصاد مقاومتی و حمایت از مشاغل خرد و خانگی ایجاد شد.
پیش از این، آقای کردلو مسئول مجمع اقتصاد مقاومتی بنیاد خاتمالاوصیا بود، جایی که فعالیتها عمدتاً جنبه مشورتی و گفتمانی داشت. اما او احساس کرد که برای اثرگذاری واقعی، نیاز به یک گروه عملیاتی وجود دارد و این انگیزه باعث شکلگیری گروه جهادی امان شد.
در ایام کرونا، وی در جلسهای که با حضور گروههای جهادی، هیئتها و خیریهها برای هماهنگی فعالیتها برگزار شد، انتقاد کرد که مواسات رایج با آنچه رهبری بر آن تأکید دارند تفاوت دارد. به گفته او، کمکهای نابجا به نیازمندان، گاهی مانع تلاش و خودکفایی افراد میشود. پس از این جلسه، وی شخصاً احساس مسئولیت کرد و با حدود پنجاه نفر از دوستان خود تماس گرفت و جلسهای برای بررسی دغدغهها و ارائه طرحهای عملی تشکیل داد که نتیجه آن تشکیل گروه جهادی شد.
اولین اقدامات گروه بر برگزاری کلاسهای آموزشی و کارآفرینی در مناطق محروم متمرکز شد. آنها با جمعآوری اطلاعات اشتغال حاشیه شهر زنجان و شناسایی تکتک کسبوکارهای خانگی، با همراهی برخی اساتید دانشگاه علمی کاربردی، مشکلات این مشاغل را بررسی و برای حل آنها اقدام کردند. در مواردی که نیاز به وام بود، گروه با هماهنگی نهادهایی همچون کمیته امداد، بسیج سازندگی و بنیاد علوی اقدام میکرد و در غیر این صورت، توصیه میکرد که افراد وام نگیرند تا دچار بدهی نشوند.
پس از تدوین استراتژی گروه در طول سه تا چهار ماه، کارگروههای صنایع دستی، مواد غذایی، پوشاک و گیاهان دارویی شکل گرفت، زیرا بیشترین مشاغل خانگی در این حوزهها فعالیت داشتند. گروه همچنین در حال تربیت اساتید از میان دانشگاهیان و طلاب است تا دورههای آموزشی مرتبط با اقتصاد مقاومتی را در قالب این چهار دسته شغلی برگزار کنند.
در زمینه اقدامات عملی، گروه با کمک خیرین چرخهای خیاطی برای خانوادههای محروم تهیه کرد تا در منازل مشغول به کار شوند و تولیداتشان را با هماهنگی فروشگاهها به فروش برسانند. آنها برای خانوادهای نیازمند فر قنادی خریداری کردند و فروش محصولات این خانواده را از طریق یک فروشگاه محلی تضمین کردند. همچنین تعدادی از افراد را به یکدیگر وصل کردند؛ برای مثال، شخصی که کارگاه تولید شکلات داشت با فرد دیگری که دستگاههای صابونسازی داشت، همکاری کردند و توانستند کسبوکار خود را راهاندازی کنند.
یکی دیگر از پروژههای شاخص گروه، نجات یک گاوداری صنعتی در حال تخریب بود. گروه با انتخاب نیروی کار از مناطق محروم و هماهنگی با جهاد، موفق شد با وام سنددار این واحد را احیا کند و در نتیجه برای عدهای اشتغال ایجاد شود. هیئت بانوان نیز با مشارکت در این فعالیتها، نیروی کار قابل توجهی فراهم آوردند.
چندی پیش، آقای کردلو و گروهش در یک شهرک حاشیهای نمایشگاهی برگزار کردند و فضایی فراهم آوردند تا مردم به صورت مستقیم با مشاوران کسبوکار و مسئولین آشنا شوند. به گفته او، اگر تمامی این اجزا به درستی در کنار هم قرار گیرند، مشاغل خرد و خانگی برای محرومان و مستضعفان سامان خواهند گرفت.
