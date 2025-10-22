پیروزی استقلال در نیمه اول بازی با الوحدات اردن

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ از ساعت ۱۹:۳۰ امشب با برگزاری دیدار تیم‌های استقلال و الوحدات اردن در ورزشگاه شهدای شهر قدس پیگیری شد که نیمه نخست این بازی ۲ بر صفر به سود شاگردان ریکاردو ساپینتو به پایان رسید. منیر الحدادی (۱۰) و یاسر آسانی (۴۴) برای استقلال گلزنی کردند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی- سامان فلاح - رستم آشورماتوف - حسین گودرزی - صالح حردانی - امیرمحمد رزاقی‌نیا - مهران احمدی - منیر الحدادی - یاسر آسانی - علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

ترکیب الوحدات اردن:

عبدالله الفاخوری، عامر جاموس، عرفات الحاج، المنذر العلوی، شوقی القزعه، مصطفی کمال کزعر، مهند سمرین، مصطفی معوض، أحمد ثائر داوود، محمد موالی و وجدی نبهان.

حمله از ثانیه صفر برای استقلال

میزبان در حضور پرشور تماشاگران خود بازی را کاملاً تهاجمی آغاز کرد. آنها با استفاده از بازیسازی امیرمحمد رزاقی نیا، منیر الحدادی و مهران احمدی توانستند بارها با نفوذ یاسر آسانی روی دروازه الوحدات ایجاد موقعیت کنند. سعید سحرخیزان در همان نخستین دقیقه مسابقه صاحب اولین موقعیت گلزنی شد اما شوت او را الفاخوری دروازه بان الوحدات دفع کرد.

با این حال استقلال با استفاده از فضای پشت مدافعان اردنی توانست باز هم خلق موقعیت کند تا در نهایت بازگشت توپ ناشی از شوت یاسر آسانی در اختیار سحرخیزان قرار بگیرد تا او در یک فعل و انفعال بتواند با پاسی عرضی منیر الحدادی را مقابل دروازه خالی قرار دهد و گل اول بازی را اینگونه به ثمر برساند.

استقلال پس از این گل، عطش خود را از دست نداد و بار دیگر توانست موقعیت گل ایجاد کند تا در نهایت یاسر آسانی روی سانتر دقیق الحدادی گل دوم آبی پوشان را در دقیقه ۴۴ به ثمر برساند و هواداران این تیم را خوشحال کند تا بازی با دو گل به سود میزبان در نیمه اول به پایان برسد.