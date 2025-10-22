نظر هواداران استقلال در یک نیمه تغییر کرد؛ بالاخره بازیکنان خندیدند!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوحدات اردن در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه ۲ بر صفر به سود نماینده کشورمان به پایان رسید.

* در جریان بازی هواداران استقلال به شدت ریکاردو ساپینتو را مورد تشویق قرار دادند؛ همچنین هواداران این تیم شعارهایی هم علیه پرسپولیس و تراکتور سر دادند.

* پس از برتری استقلال در نیمه اول، ریکاردو ساپینتو از تشویق هواداران خوشحالی کرد.

* رامین رضاییان در پایان نیمه اول به سمت منیر الحدادی رفت و از این بازیکن تشکر کرد.

* هواداران استقلال به شدت منیر الحدادی و و یاسر آسانی را تشویق کردند.

* بازیکنان استقلال که در هفته های اخیر تحت فشار انتقادات هواداران بودند در پایان نیمه اول و زمانی که به رختکن می رفتند به واسطه تشویق شدید هواداران لبخند به لب راهی رختکن شدند.