  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۹

نظر هواداران استقلال در یک نیمه تغییر کرد؛ بالاخره بازیکنان خندیدند!

نظر هواداران استقلال در یک نیمه تغییر کرد؛ بالاخره بازیکنان خندیدند!

هواداران تیم فوتبال استقلال پس از پایان نیمه اول بازی با الوحدات اردن به شدت بازیکنان خود را تشویق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوحدات اردن در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه ۲ بر صفر به سود نماینده کشورمان به پایان رسید.

* در جریان بازی هواداران استقلال به شدت ریکاردو ساپینتو را مورد تشویق قرار دادند؛ همچنین هواداران این تیم شعارهایی هم علیه پرسپولیس و تراکتور سر دادند.

* پس از برتری استقلال در نیمه اول، ریکاردو ساپینتو از تشویق هواداران خوشحالی کرد.

* رامین رضاییان در پایان نیمه اول به سمت منیر الحدادی رفت و از این بازیکن تشکر کرد.

* هواداران استقلال به شدت منیر الحدادی و و یاسر آسانی را تشویق کردند.

* بازیکنان استقلال که در هفته های اخیر تحت فشار انتقادات هواداران بودند در پایان نیمه اول و زمانی که به رختکن می رفتند به واسطه تشویق شدید هواداران لبخند به لب راهی رختکن شدند.

کد خبر 6631389
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها