به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوحدات اردن در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر رو در روی هم قرار گرفتند.

* ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال پس از ورود به محل استقرار خود با تشویق هواداران رو به رو شد و پس از آن با جمال محمود سرمربی الوحدات خوش و بش کرد.

* هواداران استقلال با شروع سوت بازی اقدام به تشویق بازیکنان تیم خود گردند و در این بین حبیب فرعباسی دروازه‌بان آبی‌ها با تشویق شدید مواجه شد.

* در جریان بازی امشب، سارا عسگری به عنوان نخستین بانوی ایرانی در کادر رسانه‌ای لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت و نظارت همه جانبه روی امور اهالی رسانه برای ارائه گزارش داشت.

* جمال محمود سرمربی الوحدات از همان ابتدای بازی از دستیار خود درخواست کرد تا نکات مربوطه را یادداشت کند.

* ساپینتو از دقیقه اولین بازی با تحرک زیاد کنار زمین حضور داشت و عملکرد خوب صالح حردانی با تشویق هواداران استقلال مواجه شد.

* با گلزنی منیر الحدادی هواداران استقلال این بازیکن را به شدت تشویق کردند.