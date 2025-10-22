  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

تشویق ساپینتو توسط استقلالی‌ها و نکته برداری سرمربی الوحدات

هواداران تیم فوتبال استقلال در جریان بازی این تیم مقابل الوحدات به شدت سرمربی تیم خود را تشویق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوحدات اردن در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر رو در روی هم قرار گرفتند.

* ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال پس از ورود به محل استقرار خود با تشویق هواداران رو به رو شد و پس از آن با جمال محمود سرمربی الوحدات خوش و بش کرد.

* هواداران استقلال با شروع سوت بازی اقدام به تشویق بازیکنان تیم خود گردند و در این بین حبیب فرعباسی دروازه‌بان آبی‌ها با تشویق شدید مواجه شد.

* در جریان بازی امشب، سارا عسگری به عنوان نخستین بانوی ایرانی در کادر رسانه‌ای لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت و نظارت همه جانبه روی امور اهالی رسانه برای ارائه گزارش داشت.

* جمال محمود سرمربی الوحدات از همان ابتدای بازی از دستیار خود درخواست کرد تا نکات مربوطه را یادداشت کند.

* ساپینتو از دقیقه اولین بازی با تحرک زیاد کنار زمین حضور داشت و عملکرد خوب صالح حردانی با تشویق هواداران استقلال مواجه شد.

* با گلزنی منیر الحدادی هواداران استقلال این بازیکن را به شدت تشویق کردند.

کد خبر 6631354
بهنام روان پاک

