به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در حاشیه بازی امشب استقلال و الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا ۲ در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه شهدای شهرقدس گفت: ابتدا برای صابر کاظمی والیبالیست عزیز کشورمان که دچار حادثه شده‌اند آرزوی سلامتی داریم. امروز آقای تاج با آقای تقوی رئیس فدراسیون والیبال تماس داشت و جویای احوال این ملی پوش شدند.

وی درباره روند برگزاری بازی‌های بین المللی در داخل کشور تاکید کرد: خوشبختانه میزبانی‌ها به خوبی در حال انجام است. سپاهان دیروز در اصفهان میزبانی داشت و امروز هم استقلال میزبانی دارد. موضوع میزبانی به بحث فدراسیون برتر بسیار می‌تواند کمک کند. به طور مثال عربستان در این حوزه، گام‌های خوبی برداشته است و موضوع میزبانی خیلی ویژه و فعال باید پیش برود.

مدیر روابط عمومی فدراسیون درباره انتقادات تند و تیز از امیر قلعه نویی تصریح کرد: در مسابقات کافا بود که آقای قلعه نویی تمرین را قطع کرد و از بازیکنان و اعضای تیم خواست کنار رسانه‌ها قرار بگیرند و در آن جمع بابت حضورشان تشکر کردند. و گفتند هر انتقادی هست را بیان کنند. من فکر می‌کنم این آغوش باز وجود دارد. امروز هم بیانیه ای که از سوی کادرفنی تیم ملی صادر شد در طول هفته‌های آینده خبرگان فوتبال می‌توانند تشریف بیاورند و نقطه نظرات خود را بیان کنند. زمان ما با سرعت بالا می‌گذرد و نزدیک و نزدیک تر می‌شویم برای جام جهانی ۲۰۲۶!

علوی ادامه داد: من مطمئن هستم در رسانه‌ها عزم حمایت وجود دارد. این سمت هم دیده شده که آقای قلعه نویی نگاه تعاملی دارد. امیدوارم این تعامل به جایی نرسد که شرایط فوتبال کشور لطمه بخورد. من از اساس بدم می‌آید خبری را تکذیب کنم اما وقتی یک خبری کاملا مشخص و خارج از واقعیت می‌شود، ناچار هستیم واکنش نشان دهیم.

امیدوار هستیم مسیر تیم ملی با تقویت تیم ملی بهتر شود. خود آقای قلعه نویی اشاره کرد مهم‌ترین منتقد خودش نسبت به هر اتفاقی است.

مربی خارجی جدید تیم ملی: مذاکراتی صورزت گرفت اما الان سه گزینه جدید معرفی شده است و در حال جمع بندی هستیم تا بتوانیم یکی از مربیان طراز اول را به کادرفنی تیم ملی اضافه کنیم.

او با تأیید خبر خبرگزاری مهر مبنی بر دلیل عدم توافق با سالواتوره فوتی به دلیل نداشتن مدرک پرولایسنس تاکید کرد: من هم چنین موضوعی را شنیدم و پیگیر نیز هستیم تا مربی که مدرک قوی دارد بیاید.

فیفا دی آبان ماه: این بازی‌ها حائز اهمیت است. بازی اول با کیپ ورد است. امیدوارم بازی فینال هم همانطور که می‌خواهیم رقم بخورد و حریف ما تعیین شود. کیپ ورد به جام جهانی صعود کرده است و بازی خوبی خواهد بود.

علوی با انتقاد از برخی کارشکنی‌ها برای برگزاری بازی‌های دوستانه تصریح کرد: همین تورنمنت هم مشکلاتی بود تا قرارداد نهایی شود که واقعا دشوار بود. نمی دانم درباره برخی چه بگویم. تکلیف یکسری آدم مشخص است ولی تکلیف یکسری دیگر نامشخص است که چرا می‌خواهند کاری کنند که شرایط برگزاری بازی دوستانه برای تیم ملی این مملکت سخت شود! امیدوارم اشاره‌ای که کردم اشارت کافی شده باشد تا دوستان اجازه دهند از ماه مارچ میلادی به بعد بازی‌ها به خوبی برگزار شود و لطمه‌ای وارد نشود.

سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره انتخاب مرضیه جعفری به عنوان برترین مربی زن آسیا در سال ۲۰۲۵ و همچنین حضور مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان به عنوان سخنگو در اجلاس فیفا گفت: البته علاوه بر این افراد، خانم‌های ناظمی و فتحی به عنوان داوران فوتال جام جهانی بانوان مشخص شدند. در حوزه داوری اتفاقات خیلی خوبی رخ داده است. امیدوار هستیم تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال زنان نتیجه خوبی بگیرند.

علوی خاطرنشان کرد: تیم امید قرار است آبان ماه در تورنمنتی به میزبانی آسیای میانه برود. فکر می‌کنم تعداد خوبی نزدیک به ۴ تا ۵ نفر می‌توانند حتی در فهرست تیم ملی برای جام جهانی باشند و می‌دانیم که می‌توانند کمک کنند و سرپرایز باشند.