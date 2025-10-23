به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت با اشاره به برگزاری بیست و هفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) اظهار کرد: این نشست یکی از نشست‌های عادی سالانه وزارتی مجمع به شمار می‌رود که مهم‌ترین دستورکار آن تصمیم‌گیری در خصوص مسائل سازمانی از جمله انتخاب دبیرکل برای هماهنگی سیاست‌ها و فعالیت‌های مجمع در شرایطی است که نااطمینانی‌ها در بازار و توسعه سرمایه‌گذاری بخش گاز افزایش یافته و چالش‌های متعددی پیش‌روی کشورهای صادرکننده گاز قرار دارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مبتکر و بنیان‌گذار مجمع، همواره حضور فعالی در نشست‌های وزارتی داشته است، تصریح کرد: در این اجلاس نیز پیشنهادها و ابتکارات ایران برای آینده مجمع کشورهای صادرکننده گاز، به‌گونه‌ای که منافع جمعی اعضا را در یک افق بلندمدت تأمین کند، مطرح می‌شود. همچنین تقویت همبستگی اعضا برای رعایت دستورکار اجلاس وزارتی و همکاری‌های دوجانبه در حوزه نفت و گاز از محورهای مورد تأکید خواهد بود.

دیدارهای فشرده در دوحه

وزیر نفت با اشاره به دیدارهای فشرده با وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو از جمله نیجریه، لیبی، الجزایر و قطر در آستانه برگزاری اجلاس وزارتی جی‌ئی‌سی‌اف گفت: در دیدار با اکپریکپه اکپو، وزیر منابع گازی نیجریه، ابتدا درباره ظرفیت‌های بالای دو کشور در حوزه گاز و پتروشیمی و امکان توسعه روابط دو کشور صحبت شد و سپس در ارتباط با چگونگی ارتقا و تقویت جایگاه مجمع کشورهای صادرکننده گاز در نظام بین‌المللی انرژی و انتخاب بهترین نامزد برای دبیرکلی مجمع تبادل نظر کردیم.

پاک‌نژاد درباره دیدار با خلیفه رجب عبدالصادق، وزیر نفت و گاز لیبی توضیح داد: در این دیدار افزون بر طرح مباحثی پیرامون تعدیل مصرف انرژی، به کشف ذخایر جدید گاز در ایران و روند توسعه فعالیت‌های صنعت نفت ایران در شرایط تحریم اشاره شد. همچنین توسعه همکاری‌های فنی میان دو کشور در حوزه نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این دیدار، وزیر نفت و گاز لیبی که ریاست بیست و هفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) را نیز بر عهده دارد، در مورد دستورکار این نشست و همچنین نامزدی این کشور برای احراز دبیرکلی توضیحاتی ارائه کرد.

حمایت از گزینه‌ای شایسته برای دبیرکلی

وزیر نفت با اشاره به دیدار خود با محمد عرقاب، وزیر انرژی و معادن الجزایر، گفت: در این دیدار صمیمی، وزیر انرژی و معادن الجزایر ضمن تأکید بر علاقه مردم کشورش به امام خمینی (ره) و تمجید از مقاومت ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی، بار دیگر حملات وحشیانه این رژیم را محکوم کرد. وی همچنین با اشاره به سفر خود به ایران، پیشرفت‌های فنی کشورمان در حوزه ساخت تجهیزات انرژی را با توجه به سال‌ها تحریم، مایه مباهات و افتخار جهان اسلام دانست.

پاک‌نژاد افزود: در این دیدار درباره همکاری‌ها و مشارکت دو کشور ایران و الجزایر برای توسعه همکاری‌ها در صنعت نفت و گاز و همچنین تقویت مجمع کشورهای صادرکننده گاز و انتخاب دبیرکل آتی مجمع، گفت‌وگو و رایزنی شد. در این نشست از وزیر انرژی و معادن الجزایر دعوت شد با حضور در ایران درباره مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز هماهنگی و برنامه‌ریزی شود.

تداوم تعاملات سازنده ایران و قطر

وی درباره ملاقات خود با سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر نیز اظهار کرد: در این دیدار با اشاره به روابط نزدیک و برادرانه دو کشور در حوزه انرژی، دو طرف بر تداوم تعاملات سازنده در بخش انرژی تأکید کردند. همچنین ملاحظات و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره ارتقای جایگاه مجمع در سطح بین‌المللی و انتخاب دبیرکل آتی مجمع بیان شد.

وزیر نفت تأکید کرد: در این دیدار لزوم پشتیبانی اعضا از فردی شایسته، متخصص و توانمند برای اداره دبیرخانه کشورهای صادرکننده گاز مورد تأکید قرار گرفت؛ فردی که بتواند منافع جمعی کشورهای عضو را در سطح بین‌المللی به بهترین نحو پیگیری و نمایندگی کند.