به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، خلیفه رجب عبدالصادق، رئیس بیست و هفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ در بیست و هفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز با تأکید بر لزوم همگرایی اعضا برای دستیابی به انرژی پایدار و عادلانه اظهار کرد: برگزاری این نشست فرصتی برای تبادل آرا میان کشورهای عضو و رسیدن به تفاهم در مسیر توسعه انرژی‌های پایدار است.

وی با ابراز خرسندی از ریاست این اجلاس در سال ۲۰۲۵ میلادی از سوی وزیر نفت و گاز لیبی اظهار کرد: سبب افتخار است که به وزرای تازه منصوب‌شده در مجمع خوش‌آمد بگویم. برگزاری این نشست بیانگر تعهد کشورهای تولیدکننده گاز برای پیشبرد اهداف مشترک در عرصه جهانی است.

وزیر نفت و گاز لیبی با اشاره به شرایط کنونی جهان، افزود: این نشست در زمانی برگزار می‌شود که جهان با چالش‌های سیاسی و انسانی متعددی روبه‌رو است و اتخاذ رویکردهای تک‌بعدی، تنها سبب وخامت بحران‌هایی می‌شود که به دنبال حل آن‌ها هستیم.

ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش گاز برای تحقق توسعه پایدار

عبدالصادق با استناد به آمارهای جهانی تأکید کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا سال ۲۰۵۰ نیمی از نیاز انرژی جهان همچنان از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود و در شرایط فعلی نیز تولید این منابع نیازمند گذار عادلانه و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون گاز طبیعی حدود ۲۶ درصد از انرژی مصرفی جهان را تشکیل می‌دهد و برای تداوم تولید و تحقق توسعه پایدار جهانی، تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش ضروری است.

رئیس بیست و هفتمین اجلاس وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز با بیان اینکه گسترش همکاری میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گاز امری حیاتی است، افزود: نقش مجمع کشورهای صادرکننده گاز در چشم‌انداز انرژی جهان نیازمند رهبری هوشمندانه و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر منافع مشترک است.

عبدالصادق در پایان ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از انرژی‌های نو و ارتقای زیرساخت‌های انرژی، می‌توان مسیر توسعه پایدار و تأمین مطمئن انرژی در جهان را هموار کرد.