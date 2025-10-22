به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (چهارشنبه، ۳۰ مهر) در دیدار با محمد عرقاب، وزیر انرژی و معادن الجزایر با قدردانی از مواضع اصولی الجزایر در حمایت از ملت‌های مظلوم و محکومیت حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، بر اشتراک دیدگاه‌های دو کشور در زمینه استقلال‌طلبی و همکاری‌های سازنده در حوزه انرژی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در بخش انرژی، از وزیر انرژی و معادن الجزایر برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز کشور دعوت کرد.

محمد عرقاب، وزیر انرژی و معادن الجزایر وزیر انرژی و معادن الجزایر در این دیدار با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه نفت و گاز، این دستاوردها را مایه مباهات و افتخار دانست و خواستار تعمیق همکاری‌ها در حوزه انرژی میان تهران و الجزیره شد.

الجزایر به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده گاز در قاره آفریقا و عضو مؤسس مجمع کشورهای صادرکننده گاز، جایگاهی راهبردی در بازار جهانی انرژی دارد و از شرکای فعال ایران در همکاری‌های چندجانبه انرژی محسوب می‌شود. تولید گاز این کشور در سال ۲۰۲۳، حدود ۱۰۵ میلیارد مترمکعب بوده که نزدیک به نیمی از این رقم به صادرات از طریق خط لوله و یا ال‌ان‌جی اختصاص داشته است.

بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) فردا (پنج‌شنبه، یکم آبان‌) با حضور وزیران و مقام‌های عالی‌رتبه کشورهای عضو در دوحه، پایتخت قطر برگزار می‌شود.