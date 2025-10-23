به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ در بیست و هفتمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) با تأکید بر نقش گاز طبیعی در گذار انرژی جهانی اظهار کرد: گاز، سوختی قابل اعتماد است و می‌تواند به تحقق اهداف مربوط به هوای سالم و محیط‌زیست پایدار کمک کند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه گاز طبیعی به یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های انرژی در دوران گذار تبدیل شده و کشورهای مختلف به دنبال استفاده از منابع پاک هستند، نقش گاز در تأمین نیازهای انرژی و کاهش آلاینده‌ها بیش از پیش اهمیت یافته است.

وزیر انرژی قطر تصریح کرد: حمایت کشورهای عضو از توسعه گاز طبیعی و همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه بسیار حیاتی است و می‌تواند مسیر دستیابی به انرژی پاک و پایدار را تسهیل کند.