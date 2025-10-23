  1. استانها
مجردی: تیم شطرنج خراسان شمالی به المپیاد استعدادهای برتر کشور اعزام شد

بجنورد - رئیس هیئت شطرنج خراسان شمالی از اعزام تیم شطرنج پسران استان به هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش پسران کشور خبر داد.

معصومه مجردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم شطرنج پسران خراسان شمالی برای حضور در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور عازم استان سمنان شد، این رقابت‌ها از ۲۹ مهر تا ۳ آبان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره از مسابقات، تیم خراسان شمالی با ترکیب پنج بازیکن مستعد شامل کیومرث سهندی، محمدطاها علیزاده، مازیار ایزانلو، علی هوشیار و عرفان نجیب‌زاده حضور دارد و برای کسب نتایج درخشان به میدان می‌رود.

مجردی با اشاره به سطح بالای رقابت‌ها گفت: این المپیاد در هفت دور به روش سوئیسی برگزار می‌شود و بیش از ۱۵۰ شطرنج‌باز از ۳۰ استان کشور در آن به رقابت می‌پردازند.

وی تصریح کرد: علیرضا خسروی به‌عنوان سرپرست و مربی، هدایت تیم خراسان شمالی را بر عهده دارد.

