مجردی: تیم شطرنج خراسان شمالی به المپیاد استعدادهای برتر کشور اعزام شد

معصومه مجردی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تیم شطرنج پسران خراسان شمالی برای حضور در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور عازم استان سمنان شد، این رقابتها از ۲۹ مهر تا ۳ آبان برگزار میشود.
وی افزود: در این دوره از مسابقات، تیم خراسان شمالی با ترکیب پنج بازیکن مستعد شامل کیومرث سهندی، محمدطاها علیزاده، مازیار ایزانلو، علی هوشیار و عرفان نجیبزاده حضور دارد و برای کسب نتایج درخشان به میدان میرود.
مجردی با اشاره به سطح بالای رقابتها گفت: این المپیاد در هفت دور به روش سوئیسی برگزار میشود و بیش از ۱۵۰ شطرنجباز از ۳۰ استان کشور در آن به رقابت میپردازند.
وی تصریح کرد: علیرضا خسروی بهعنوان سرپرست و مربی، هدایت تیم خراسان شمالی را بر عهده دارد.
