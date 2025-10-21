مهدی قناد در حاشیه برگزاری هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در رشته بسکتبال پسران به خبرنگار مهر گفت: ۳۶۰ ورزشکار خراسان جنوبی در قالب ۲۹ تیم دختران و ۲۶ تیم پسران در رشته‌های مختلف با سرپرستی ۱۱۰ نفر به استان‌های دیگر کشور اعزام شده‌اند.

وی بیان کرد: خراسان جنوبی برای اولین بار میزبان این دوره از مسابقات در رشته بسکتبال است که در آن ۲۸ تیم از استان‌های مختلف کشور با یکدیگر رقابت می‌کنند تا قهرمان این رقابت‌ها مشخص شود.

قناد تأکید کرد: المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور با هدف کشف، جذب و نگهداری استعدادهای برتر از سال‌های گذشته توسط وزارت ورزش و جوانان و با همکاری فدراسیون‌های ورزشی در حال برگزاری است.

وی ظهار داشت: رقابت‌های المپیاد تنها برای برگزاری یک سری مسابقه انجام نمی‌شود، بلکه هدف آن کشف استعدادها، کمک به جریان مدال‌آوری در کشور و حضور مقتدرانه، همچنین توجه بیشتر به نوجوانان ۱۲ تا ۱۴ سال است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور، نمایندگان کمیته فنی و استعدادیابی فدراسیون بسکتبال کشور حضور دارند تا افراد برتر را انتخاب و برای شرکت در اردوهای تیم‌های ملی دعوت کنند.