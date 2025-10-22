ملایی: خراسان شمالی قهرمان نخستین دوره مسابقات کوراش کارگران کشور شد

سعید ملایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نخستین دوره مسابقات قهرمانی کوراش کارگران کشور با حضور تیم‌هایی از استان‌های مختلف در شهرستان بجنورد برگزار شد و در پایان، تیم خراسان شمالی با کسب هفت مدال طلا و یک نقره عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

وی افزود: تیم خراسان رضوی با یک مدال طلا و چهار برنز در جایگاه دوم ایستاد و تیم اصفهان نیز با سه نقره، چهار برنز و یک مقام پنجمی رتبه سوم را از آن خود کرد، تیم مازندران با کسب یک مدال برنز و یک مقام هفتمی، به‌دلیل رعایت اصول پهلوانی و رفتار جوانمردانه، شایسته دریافت کاپ اخلاق این مسابقات شناخته شد.

ملایی با قدردانی از میزبانی خراسان شمالی و همکاری هیئت ورزش کارگری استان گفت: برگزاری دقیق و منظم این مسابقات نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در میزبانی رویدادهای ملی است و حمایت از ورزش‌های اصیل و پهلوانی مانند کوراش می‌تواند زمینه رشد ورزشکاران کارگری را در سراسر کشور فراهم کند.