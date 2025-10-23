به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی سمنان اعلام کرد: با توجه به شرایط اقلیمی موجود و تداوم خشکسالیهای اخیر، تأمین بهموقع نهادهها، بهویژه در مزارع دیم، نقشی اساسی در پایداری تولید و افزایش بهرهوری دارد.
وی افزود: تحقق این مهم موجب میشود روند کشت پاییزه با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد و نتایج مطلوبتری در عملکرد محصولات حاصل شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین گفت: افزایش سطح سبز، ارتقای مقاومت گیاهان نسبت به تنشهای سرمای زمستانه و سایر عوامل خسارتزا و بهبود عملکرد در واحد سطح از نتایج مهم این اقدام است.
قاسمی با بیان اینکه در روند پرداخت تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون و حمایت از تجهیز و نوسازی ناوگان مکانیزاسیون در بخش کالپوش تسهیل شود، ابراز کرد: در سال زراعی جاری، سطح زیرکشت غلات و دانههای روغنی در بخش کالپوش بیش از ۲۱ هزار هکتار است.
