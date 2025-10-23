  1. استانها
  2. سمنان
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

تأمین به‌وقت نهاده‌ها برای مزارع دیم استان سمنان

تأمین به‌وقت نهاده‌ها برای مزارع دیم استان سمنان

سمنان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با تأکید بر ضرورت تأمین به‌موقع نهاده‌ها، به‌ویژه برای مزارع دیم، از انجام اقدامات لازم در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی سمنان اعلام کرد: با توجه به شرایط اقلیمی موجود و تداوم خشکسالی‌های اخیر، تأمین به‌موقع نهاده‌ها، به‌ویژه در مزارع دیم، نقشی اساسی در پایداری تولید و افزایش بهره‌وری دارد.

وی افزود: تحقق این مهم موجب می‌شود روند کشت پاییزه با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد و نتایج مطلوب‌تری در عملکرد محصولات حاصل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین گفت: افزایش سطح سبز، ارتقای مقاومت گیاهان نسبت به تنش‌های سرمای زمستانه و سایر عوامل خسارت‌زا و بهبود عملکرد در واحد سطح از نتایج مهم این اقدام است.

قاسمی با بیان اینکه در روند پرداخت تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون و حمایت از تجهیز و نوسازی ناوگان مکانیزاسیون در بخش کالپوش تسهیل شود، ابراز کرد: در سال زراعی جاری، سطح زیرکشت غلات و دانه‌های روغنی در بخش کالپوش بیش از ۲۱ هزار هکتار است.

کد خبر 6631679

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها