قیمت برنج امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ در بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ برنج در بازار جهانی بدون افزایش قیمت نسبت به روز گذشته به مبلغ ۱۰.۲۶ دلار داد و ستد شد. همچنین در معاملات روز جاری، برنج سقف قیمت ۱۰.۴۹۸ دلار و کف قیمت ۱۰.۲۴۵ دلار را ثبت کرده است.

گفتنی است، قیمت برنج نسبت به یک ماه گذشته ۱۰.۳۱ درصد کاهش یافته است.

قیمت برنج در بازار ایران با پایه قیمت متفاوت در حال عرضه و فروش است. امروز هر کیلو گرم برنج درجه یک ایرانی به مبلغ ۳۳۰ تا ۳۶۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این مبلغ برای هر کیلو گرم برنج هندی ۱۰۰ هزار تومان است.

برنج دومین محصول پرمصرف بازار ایران است و این کشور دو سوم نیاز بازار خود را از تولیدات داخل تأمین می‌کند. کیفیت برنج ایرانی به لحاظ طعم و بو در بازار جهانی آوازه بسیار دارد. قیمت بالای این برنج و پایین بودن قدرت خرید مردم در داخل سبب شده تا مردم متمایل به مصرف برنج‌های خارجی از جمله هندی و پاکستانی شوند.

نسبت تولید برنج هاشمی و طارم به برنج‌های شمشیری و فجر ۷۰ به ۳۰ است که وزارت جهاد کشاورزی ایران بنا دارد وزنه این نسبت را به نوع ارزان‌قیمت‌تر مانند برنج شیرودی و فجر تغییر دهد.

در ادامه می‌توانید قیمت انواع فرآورده‌های کشاورزی و زراعی را در بازارهای جهان مشاهده کنید.

قیمت گندم (انگلیس)

قیمت لحظه‌ای: ۱۶۲.۵۵ پوند

بیشترین: ۱۶۳ پوند

کمترین: ۱۶۲.۵۵ پوند

تغییر روزانه: ۰.۴۵ پوند

قیمت کنجاله سویا

قیمت لحظه‌ای: ۲۹۰ دلار

بیشترین: ۲۹۰ دلار

کمترین: ۲۹۰ دلار

تغییر روزانه: ۳.۴ دلار

قیمت روغن سویا

قیمت لحظه‌ای: ۴۹.۹۵ دلار

بیشترین: ۵۰.۰۷ دلار

کمترین: ۴۹.۹۵ دلار

تغییر روزانه: ۰.۵۹ دلار

قیمت سویا