صادرات بیش از ۲۳ میلیون تن کالا از بندر شهید رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ۶ ماهه نخست امسال در مجموع ۳۶ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۹۹۷ تن کالا در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شد که بیش از ۲۳ میلیون و ۶۳۷ تن آن کالای صادراتی بوده است.

از مجموع کالای صادراتی ۱۹ میلیون و ۷۱۳ هزار تن مربوط به صادرات غیرنفتی و ۳ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۱۵۶ تن کالای نفتی بوده است.

در بخش غیرنفتی صادرات کالا با افزایش ۱۴ درصدی همراه بوده و میزان واردات کالا در این بخش نیز ۴ میلیون و ۳۷ هزار و ۱۳۲ تن انجام شده است.

در این مدت کالاهای صادراتی آهن‌آلات و مواد معدنی شامل سنگ آهن، بریکت، آهن اسفنجی، گنداله آهن به کشورهای هدف صادر شده است.

میزان ترانزیت غیرنفتی انواع کالا در این بازه زمانی نیز ۵ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۶۶۰ تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش ثبت شده است.

در ۶ ماهه سال جاری، در مجموع ۷۵۱ فروند شناور غیر کانتینری و غیرنفتی نیز در اسکله‌های بندر شهید رجایی پهلودهی شد.

مجتمع بندری شهید رجایی با بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار وسعت (محدوده عملیاتی و پس‌کرانه) و ظرفیت پذیرش سالانه بیش از ۸۸ میلیون تن کالا، تخلیه و بارگیری سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن کالا، صادرات و واردات بیش از ۵۵ درصد و۷۰ درصد ترانزیت بنادر کشور را برعهده دارد.

بندر شهید رجایی در ۲۳ کیلومتری غرب بندرعباس با اتصال به آب‌های بین‌المللی و کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان به دروازه طلایی ورود به جهان معروف است.