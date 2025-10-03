سید حسین میرشفیع نماینده و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن چابهار زاهدان گفت: قطار چابهار زاهدان امسال با توجه به روندی که اکنون در دست اجراست و روسازی آن با سرعت در حال تکمیل است، تا پایان سال امکان اولیه عبور قطار را خواهد داشت.

وی افزود: هم‌اکنون بیش از یک کیلومتر روسازی در روز انجام می‌شود و کارهای تکمیلی این پروژه در نیمه نخست سال آینده تکمیل خواهد شد. به این ترتیب بهره‌برداری اولیه از خط تا پایان امسال فراهم می‌شود.

میرشفیع ادامه داد: از منظر اقتصادی نیز این خط ریلی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه یکی از کریدورهای اصلی شمال جنوب کشور محسوب می‌شود و بندر چابهار به شبکه ریلی متصل خواهد شد. ظرفیتی که برای بندر شهید بهشتی چابهار پیش‌بینی شده است، بدون اتصال ریلی صرفاً متکی به حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد بود و با توجه به فاصله طولانی، توجیه اقتصادی چندانی نخواهد داشت. بنابراین اجرای این پروژه ضرورت داشت که خوشبختانه منابع لازم آن نیز تأمین شده و با سرعت در حال اجراست.

نماینده و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی تصریح کرد: بخش کوچکی از زیرسازی در محدوده چابهار باقی مانده که به سرعت در حال انجام است و روسازی نیز در حال تکمیل شدن می‌باشد. در امتداد این خط، ظرفیت توسعه به سمت کشورهای همسایه وجود دارد.

وی گفت: اخیراً کمیسیون مشترک ایران و پاکستان برگزار شد و ظرفیت‌های توسعه حمل‌ونقل و تجارت بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از این نیاز از سمت چابهار تأمین خواهد شد و توافق شده است که خطوط کشتیرانی بین دو یا سه کشور نیز برقرار شود. بنابراین ظرفیت اقتصادی چابهار برای روابط ایران و پاکستان تقویت خواهد شد.

این کارشناس صنعت ریلی افزود: در ارتباط با افغانستان نیز اجرای راه‌آهن زاهدان زابل به سمت قندهار و کابل جزو پروژه‌های مصوب است و افغانستان به دنبال تکمیل این مسیر است. برای این کشور توجیه بالایی دارد که از سمت چابهار ارتباط ریلی برقرار شود. بر این اساس، ما از زاهدان به زابل پروژه را اجرا می‌کنیم و طرف افغان نیز از مسیر زاهدان - زابل - زرنج را احداث خواهد کرد که یک پشتیبانی جدید ریلی در منطقه ایجاد می‌کند.

نماینده و مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با اتصال چابهار به شبکه ریلی کشور، بارهای ترانزیتی می‌تواند از زاهدان به مرز ترکمنستان، عراق و ترکیه منتقل شود که این امر جایگاه ترانزیتی ایران را تقویت خواهد کرد. البته باید بهره‌برداری این پروژه نیز سریع و کارآمد باشد؛ به این معنا که قطار، لوکوموتیو و سیستم بهره‌برداری کافی وجود داشته باشد تا بار در بندر چابهار معطل نشود.

وی یادآور شد: در امتداد این شبکه، پروژه زاهدان مشهد نیز به صورت نیمه‌تمام وجود دارد که طی یکی دو سال اخیر جهش خوبی در پیشرفت فیزیکی داشته و اکنون به حدود ۲۲ درصد رسیده است. تکمیل این خط، کریدور شرقی کشور را به‌طور مستقیم و بدون نیاز به عبور از مسیرهای پرپیچ‌وخم به مرز سرخس و دیگر نقاط متصل خواهد کرد.

میرشفیع در پایان خاطرنشان کرد: در مرز میلک نیز ایجاد یک گذرگاه جدید ریلی در دست اقدام قرار دارد. به طور کلی مجموع این اقدامات موجب خواهد شد که شرق کشور به یک محور راهبردی ریلی برای ترانزیت و توسعه تجارت منطقه‌ای تبدیل شود.