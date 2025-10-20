به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از سرمایه گذاری ۲۴ همتی بخش خصوصی و دولتی در بندر چابهار خبر داد و گفت: بر اساس اقدامات و برنامه ریزی انجام شده، شاهد افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در بندر چابهار طی یکسال آینده خواهیم بود.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای بندر شهید بهشتی چابهار در سطح کلان و همچنین چشم انداز بندر چابهار، افزود: به صورت دوره‌ای هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس برنامه ریزی انجام شده در بنادر کشور حاضر می‌شود و مسائل بندر را بررسی می‌کند و اگر نیاز باشد تصمیماتی در سطح هیات عامل در خصوص آن بندر اتخاذ شود با مشارکت همکاران و مسئولان اداره کل بنادر و دریانوری استان مربوطه در محل بندر، انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: بندر چابهار امروز به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شده است و شاهد سرمایه گذاری ۲۴ همتی بخش خصوصی و دولتی در این بندر هستیم.

افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در بندر چابهار

رسولی یادآور شد: طی یک‌سال آینده ظرفیت ذخیره سازی کالاهای اساسی در بندر چابهار با تحقق طرح‌های در دست اقدام و ایجاد سیلوهای مکانیزه و انبارهای سرپوشیده، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: شبکه ریلی بندر چابهار در حال انجام است که با اتصال چابهار به زاهدان از طریق شبکه ریلی، همزمان راه آهن و ریل بندر نیز آماده خواهد شد و اینگونه یکی دیگر از بنادر بزرگ کشور که تنها بندر اقیانوسی ایران به شمار می‌رود به شبکه ریلی، متصل می‌شود و ظرفیت بسیار مطلوبی برای این قسمت از جغرافیای کشور که در مسیر کریدور شمال - جنوب قرار دارد، فراهم می‌کند.