صالحی امیری: ایران سالانه پذیرای یک میلیون و ۲۰۰ هزار گردشگر سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صالحی امیری صبح پنجشنبه در حاشیه دومین نشست دیپلماسی استانی در مشهد اظهار کرد: تعداد گردشگران سلامت طبق برنامهریزی ها در کشور، ۲ میلیون نفر با ۶ میلیارد دلار درآمد پیشبینی شده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: به دنبال فعالتر شدن مرزهای کشور در استانهای کرمانشاه، ایلام، استانهای سه گانه خراسان و دیگر مناطق مرزی با استانهای همجوار در کشورهای همسایه برای تعاملات گردشگری و اقتصادی هستیم.
وی گفت: بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی آبادان هر روز پذیرای گردشگران سلامت از بصره است؛ روندی که در مراکز درمانی کرمانشاه و تبریز نیز وجود دارد.
صالحی امیری افزود: در شرایط جنگ ۱۲ روزه کشور به این واقعیت رسید که باید از تمرکز گرایی فاصله بگیریم از این رو در حوزه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ۲۷ اختیار را به استانداران و مدیران استانی تفویض کردیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تصویب پنج مشوق برای فعالیتهای حوزه گردشگری اشاره و اضافه کرد: ساخت مجتمعهای ترکیبی گردشگری متشکل از واحدهای تجاری، مسکونی و گردشگری در یک مجمتمع یکی از آن مشوق هاست که مطابق قانون، ساخت این مجموعهها میتواند تا ۸۰ درصد از پرداخت عوارض شهری معاف شود، هرچند در برخی شهرها با استقبال از این مشوق، پرداخت این عوارض صفر اعلام شده است.
وی با اشاره به فعالیت نیمی از هتلها و زیرساختهای اقامتی کشور در مشهد گفت: با وجود زیرساختهای کنونی باز هم مشهد نیازمند ۲ برابر زیرساختهای کنونی گردشگری است.
