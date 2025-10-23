ابراهیمی: خراسان رضوی پیشتاز تجارت خارجی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز ابراهیمی صبح پنجشنبه در حاشیه دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی در مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جهتگیری سیاست در خدمت اقتصاد در خراسان رضوی، نمونه موفقی از تحقق دیپلماسی استانی است که به رفع موانع تجاری و افزایش تعاملات با کشورهای همسایه انجامیده است.
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در حالی که بسیاری از استانها به دلیل مشکلات ساختاری و محدودیتهای اقتصادی با کاهش صادرات مواجهاند، خراسان رضوی امسال با رشد ۳۶ درصدی صادرات نسبت به سال گذشته، به یکی از استانهای پیشرو در عرصه تجارت خارجی تبدیل شده است.
وی افزود: این دستاورد نتیجه همافزایی میان دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و نهادهای سیاستگذار در قالب دیپلماسی استانی است که موجب تسهیل تعاملات اقتصادی با همسایگان شرقی و آسیای میانه شده است.
ابراهیمی خاطرنشان کرد: عدم انطباق سیاست خارجی با منافع اقتصادی، از عوامل رکود صادرات در کشور بهشمار میرود؛ اما رویکرد جدید در خراسان رضوی و تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی، به رونق صادرات غیرنفتی و جذب سرمایهگذاری منجر شده است.
رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی افزود: در صورت تداوم هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و سیاستگذاران استانی، ظرفیتهای گسترده خراسان رضوی میتواند به الگویی ملی در تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی و شکوفایی منطقهای تبدیل شود.
