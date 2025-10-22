به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین یادگاری عصر چهارشنبه در حاشیه دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امکانات گسترده و متنوع قرقیزستان در زمینه کشاورزی، دامپروری و شیلات، ظرفیت بسیار خوبی برای گسترش همکاریهای اقتصادی ایجاد کرده است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان افزود: مسئولان دو کشور در حال مذاکره هستند تا از ظرفیتهای یکدیگر بهرهبرداری کنند و در صورت توافق، این همکاریها امتیاز قابل توجهی برای هر دو ملت به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به زیرساختهای حمل و نقل قرقیزستان گفت: این بسترها میتوانند ایران را به استانهای پرجمعیت چین متصل کنند و از سوی دیگر، بندرهای جنوبی کشورمان نیز قادرند بازارهای بینالمللی در آفریقا و شبهقاره هند را در اختیار طرف قرقیزی قرار دهند.
یادگاری تأکید کرد: وجود همسایگان ایران که هر یک در عرصهای توانمند هستند، بهترین مسیر برای توسعه اقتصادی است و این مسیر تنها با دیپلماسی باز و فعال هموار میشود.
