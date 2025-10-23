به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شهامت صبح پنجشنبه در حاشیه دومین نشست منطقهای دیپلماسی استانی در مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با سرمایهگذاری ۴۴ هزار میلیارد تومانی در زیرساختهای ریلی و جادهای، خراسان رضوی ظرفیت خود را برای افزایش ترانزیت و توسعه روابط اقتصادی و دیپلماسی استانی با کشورهای هدف ارتقا میدهد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای خراسانرضوی گفت: با تکمیل و تجهیز زیرساختها، ظرفیت ترانزیت ریلی سالانه به شش میلیون تن و از طریق جادهای نیز به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت، امری که نقش حیاتی در توسعه تجارت و تعاملات بینالمللی استان دارد.
وی افزود: برای بهبود و تجهیز زیرساختهای ریلی و جادهای استان، ۴۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری پیشبینی شده است. این میزان اعتبار، ده برابر بودجه فعلی استان است و باید با نگاه ملی و مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی تأمین شود.
شهامت خاطرنشان کرد: موقعیت خراسان رضوی در شاخه شرقی کریدورهای بینالمللی، بسیار مهم است و توجه ویژه مدیران ملی برای بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیتها ضروری است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای خراسانرضوی گفت: ارتقای زیرساختها و سطح خدمات حمل و نقل، زمینه اعتماد کشورهای هدف را فراهم میکند و امید است در ظرف سالهای آینده، میزان ترانزیت از استان صددرصد افزایش یابد.
وی هدفگذاری کشور برای سه سال آینده را ارتقای ظرفیت ترانزیت از ۱۰ میلیون تن فعلی به ۴۰ میلیون تن اعلام و تأکید کرد: مدیریت قوی در پایانههای مرزی، تداوم سیاست دیپلماسی استانی و سرمایهگذاری هدفمند، مهمترین عوامل تحقق این اهداف خواهند بود.
