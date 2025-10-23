مهدی آریان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در روزهای پایانی هفته و با فراهم شدن شرایط مناسب، دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس بهصورت تماموقت از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب بدون محدودیت زمانی ادامه دارد.
وی افزود: این رویداد فرهنگی با حضور ۲۶۹ ناشر و بیش از ۱۷ هزار عنوان کتاب از سراسر کشور در مصلی امام خمینی (ره) پذیرای کتابدوستان است و در روزهای پایانی هفته فرصت بیشتری برای بازدید علاقهمندان فراهم شده است.
آریان ادامه داد: این نمایشگاه پس از یک دهه وقفه و با حضور ناشران برجسته، تخفیفهای ویژه و برنامههای متنوع فرهنگی، به یکی از جاذبههای فرهنگی و خانوادگی استان تبدیل شده و با تماموقت شدن، امکان حضور راحتتر خانوادهها و علاقهمندان در فضای فرهنگی مهیا شده است.
وی بیان کرد: این رویداد فرهنگی فرصتی بینظیر برای کتابدوستان و خانوادههاست تا در فضایی صمیمی و پرنشاط، تازهترین آثار نویسندگان و ناشران سراسر کشور را از نزدیک مشاهده کنند.
