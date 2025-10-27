نمایشگاه کتاب خراسان شمالی رکورد فروش ۶.۵ میلیارد تومانی را ثبت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آریان در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: چهاردهمین نمایشگاه ملی دفاع مقدس و دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی با استقبال گسترده مردم، به فروش ۶ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان کتاب دست یافت.

وی در ادامه افزود: در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۳۷ هزار و ۳۵۱ جلد کتاب توسط بازدیدکنندگان خریداری شد که نشان‌دهنده رشد چشمگیر علاقه مردم استان به مطالعه و کتاب‌خوانی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: استقبال مردم از این دوره از نمایشگاه فراتر از انتظار بود و بیشترین خرید کتاب توسط خود شهروندان انجام شد که بیانگر فرهنگ غنی کتاب‌دوستی در خراسان شمالی است.

آریان تصریح کرد: این رویداد فرهنگی از ۲۷ مهرماه در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد آغاز شد و طی چند روز برگزاری، با حضور پرشور علاقه‌مندان و فعالان فرهنگی همراه بود.

وی بیان کرد: چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی با ثبت این میزان فروش، رکورد تازه‌ای در تاریخ نمایشگاه‌های کتاب استان به جا گذاشت و جلوه‌ای از شور فرهنگی مردم این دیار را به نمایش گذاشت.