نوری: مردم خراسان شمالی استقبال پرشور خود از نمایشگاه کتاب را نشان داد

حجتالاسلام رضا نوری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مشاهده صفهای طولانی مردم در باجههای خرید کتاب مایه خرسندی است و نشان میدهد علاقه به مطالعه در میان مردم زنده است.
وی افزود: با توجه به کمرنگ شدن فرهنگ کتابخوانی در سالهای اخیر، برگزاری چنین نمایشگاههایی میتواند انگیزهای دوباره برای بازگشت مردم به دنیای کتاب باشد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به تنوع موضوعی کتابها در حوزههای عمومی، تخصصی، کودک و نوجوان و دفاع مقدس تصریح کرد: ارائه تخفیفهای ۲۰ تا ۳۵ درصدی و حضور ۲۷۰ ناشر از سراسر کشور فرصت ارزشمندی برای علاقهمندان فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه علم و دانش در سایه مطالعه محقق میشود، ابراز امیدواری کرد با تداوم استقبال مردم، شاهد فروش مطلوب کتاب و رضایت ناشران از حضور در این رویداد فرهنگی باشیم.
گفتنی است دوازدهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی و چهاردهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس تا سوم آبانماه در دو نوبت صبح و عصر در محل دائمی نمایشگاههای بجنورد برپا است.
نظر شما