به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیام تسلیت سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی درگذشت حاجقاسم مهرنیا شاعر و نقال آیینهای دینی منتشر شد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
«درگذشت شاعر، نقال و پردهخوان و خادم صادق فرهنگ و آیینهای دینی، زندهیاد حاج قاسم مهرنیا موجب تأثر و تأسف شد.
آن هنرمند فرهیخته، عمر پربرکت خویش را در پاسداشت شعر آیینی، گسترش فرهنگ عاشورایی و ترویج ادبیات و هنر متعهد این سرزمین سپری کرد. تلاشهای صادقانه استاد مهرنیا در حفظ میراث شفاهی، آیینهای بومی و سنتهای دینی، نام ایشان را در دفترِ فرهنگ هموطنانمان به ویژه در استان خراسان شمالی ماندگار ساخته است.
اینجانب ضمن ادای احترام به روح بلند این هنرمند دینی، فقدان حاج قاسم مهرنیا را به خانواده گرامی، جامعه ادبی و هنری کشور و شاگردان ایشان تسلیت میگویم و امید دارم که رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) دستگیر ایشان باشند.»
