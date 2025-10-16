به گزارش خبرگزاری مهر، علی بهرامی فر چهره پرداز سینما و تلویزیون دار فانی را وداع گفت.
علی بهرامی فر که در آثاری همچون «صحنه زنی»، «ملکه گدایان»، «نبودن»، «خون طاهر»، «ملاقات با جادوگر»، «بی نامی» و ... به عنوان چهره پرداز حضور داشت بر اثر سانحه تصادف رانندگی درگذشت.
خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به جامعه هنری و خانواده وی تسلیت میگوید.
علی بهرامی فر چهرهپرداز سینما و تلویزیون بر اثر تصادف درگذشت.
