  1. استانها
  2. کرمان
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

رئیس تعاون روستایی کشور: ۷۳ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است

رئیس تعاون روستایی کشور: ۷۳ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده است

کرمان- رئیس سازمان تعاون روستایی کشور از پرداخت ۷۳ درصد مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت: مابقی مطالبات کشاورزان به زودی پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا طلایی، ظهر پنجشنبه در نشست با کشاورزان جنوب کرمان که با حضور وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان جیرفت برگزار شد اظهار داشت: درخواست خرید پیاز تضمینی در جنوب کرمان به فاصله دو روز پس از درخواست نماینده مردم جیرفت عملیاتی شد.

وی با اشاره به وجود مشکلات و مباحث متعدد در روند خرید پیاز افزود: امسال هفت مرکز خرید پیاز راه‌اندازی شد و توان ما در حدی بود که محصول در کوتاه‌ترین مسیر تحویل گرفته شود.

وی تصریح کرد: میزان سطح زیر کشت باقی‌مانده در زمین در قالب طرح استمرار با ثبت GPS مشخص شد، اما به دلیل الزامات قانونی اجرای کامل آن به تصویب نرسید و انجام این طرح به‌طور کامل در سال‌های آینده محقق خواهد شد.

طلایی، از پرداخت ۷۳ درصد مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت: مابقی مطالبات کشاورزان بزودی پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان تعاون روستایی افزود: در تسهیلات بانک کشاورزی مشکلی وجود ندارد، اما به دلیل بدهکاری برخی کشاورزان به بانک‌ها، تسهیلات از طریق صندوق ایران پرداخت می‌شود.

کد خبر 6631885

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها