اژدری: شرکت های تعاونی دهیاری ها به رونق اقتصادی روستاها کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مالک اژدری، شامگاه یکشنبه در همایش مدیران عامل شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های استان کرمان گفت: شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها با اجرای طرح‌های درآمدزایی و استفاده از ظرفیت‌های محلی به رونق اقتصادی روستاها کمک کنند.

وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان شرکت‌های تعاونی افزود: از آنجا که شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها در بطن روستاها حضور دارند و با ظرفیت‌های محلی به‌خوبی آشنا هستند، می‌توان از این فرصت برای بالفعل‌سازی توانمندی‌های روستایی بهره گرفت.

اژدری، توسعه گردشگری روستایی را مهم‌ترین مأموریت شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها دانست و افزود: در چارچوب شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» و با استناد به سند تحرک‌بخشی به توسعه استان، می‌توان از تنوع اقلیمی، جاذبه‌های تاریخی و ظرفیت ایجاد بوم‌گردی‌ها و مجتمع‌های رفاهی کوچک‌مقیاس برای رونق گردشگری در روستاها استفاده کرد.

وی ادامه داد: بدون تردید با همکاری شوراها و مدیران اجرایی، این رویکرد می‌تواند به توسعه متوازن، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف استان کرمان منجر شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان، با بیان اینکه این دفتر آمادگی پرداخت تسهیلات به طرح‌های درآمدزایی دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی را دارد، گفت: خوشبختانه طرح‌های خوبی از سوی مدیران ارائه شده و می‌توان با یک برنامه‌ریزی زمان‌بندی‌شده، از ظرفیت آن‌ها بهره‌مند شد.

وی ادامه داد: تاکنون تعدادی از طرح‌های ارائه شده توسط شرکت‌های تعاونی به بانک‌ها معرفی شده و در حال دریافت تسهیلات هستند.

اژدری، با بیان اینکه این طرح‌ها عمدتاً در حوزه تأمین ماشین‌آلات، ارائه خدمات و توسعه گردشگری تعریف شده‌اند افزود: با توجه به روستاهای هدف گردشگری در استان، تلاش شده است از پتانسیل شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها در این زمینه استفاده شود.