ادیب فر: ۴۴ نفر در آذربایجان غربی بر اثر سوختگی جان باختند

موسی ادیب فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۴ نفر بر اثر سوختگی در استان خبر داد و افزود: از این تعداد ۲۷ نفر مرد و ۱۷ نفر زن بوده است.

وی با اشاره به فوت ۱۲۵ نفر ناشی از مسمومیت در استان طی این مدت نیز گفت: در اثر مسمومیت ۹۶ نفر مرد و ۲۹ نفر زن جان خود را از دست داده اند.

ادیب فر ۴۲ مورد سقوط از بلندی شامل ۳۵ نفر مرد، ۷ نفر زن، برق گرفتگی ۷ نفر شامل یک زن و ۶ مرد، به همراه گزارش ۱۵۸ مورد مرگ طبیعی را از دیگر اقدامات این اداره کل در نیمه نخست امسال دانست.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی با اشاره ۴۳۲ مورد فوتی ناشی از تصادف در استان نیز گفت: از این تعداد ۳۴۵ نفر مردو ۸۷ نفر زن بوده است.

ادیب فر کل متوفیات استان در نیمه نخست را یک هزار و ۲۹۷ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد یک هزار و ۱۴ نفر مرد و ۲۸۳ نفر زن بوده است.