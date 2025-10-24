جزئیات تکمیل ظرفیت پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی؛ اعلام ظرفیت پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، مراحل تکمیل ظرفیت چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود و داوطلبان تا شنبه ۳ آبان ماه فرصت دارند در این مرحله ثبت نام کنند.

میزان ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت چهل و دومین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲۶ نفر تعیین شده است.

جزئیات تکمیل ظرفیت چهل و دومین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی سال ۱۴۰۴

در راستای تأمین نیروی انسانی فوق تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در نظر دارد مراحل تکمیل ظرفیت چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی را با رعایت مفاد ذیل و از بین افراد واجد شرایط در ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۴ به انجام برساند.

افراد واجد شرایط شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت:

- دارا بودن دانشنامه تخصصی در رشته‌های پیش نیاز

- عدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته‌های فوق تخصصی پزشکی و دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و PhD

تبصره: دارندگان مدرک دانشنامه فوق تخصصی و قبول شدگان آزمون نهایی و گواهینامه فوق تخصصی در یکی از رشته‌های پزشکی بالینی مجاز به شرکت مجدد در آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی نیستند.

- داوطلبانی که در چهل و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی شرکت کرده و پذیرفته نشده‌اند.

- کلیه دارندگان مدرک دانشنامه تخصصی در رشته‌های پیش نیاز بیماری‌های داخلی، کودکان، بیهوشی، روانپزشکی و جراحی عمومی که تعهدات موضوعه ضریب K ایشان به اتمام رسیده است.

* در راستای تامین نیروی انسانی فوق تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و به استناد موضوع ۱۳ مصوبات یکصد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مبنی بر هماهنگی بین معاونت درمان و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و مطابق تفاهم نامه فیمابین در این دوره از آزمون، قبول شدگان دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۴ در رشته‌های داخلی، کودکان و جراحی عمومی در صورت دارا بودن دانشنامه سال جاری رشته تخصصی مرتبط مورد نیاز (به جز سهمیه بومی مناطق محروم)، ملزم به سپری کردن تعهدات دوره تخصصی (ضریب K) پیش از شرکت در آزمون نیستند و انجام تعهدات آنان به پس از فراغت از تحصیل در مقطع فوق تخصصی موکول خواهد شد و مجاز به شرکت یکبار در آزمون هستند و نام آنها از لیست تقسیم نیروهای تخصصی خارج می‌شود. (با توجه به جدول پیوست افراد مجاز شرکت در آزمون در رشته فوق تخصصی)

- داوطلبانی که در حال انجام خدمت وظیفه عمومی یا پیام آوران بهداشت هستند در صورت ارائه گواهی مبنی در اینکه مدت خدمت سربازی آنان تا قبل از شروع به دوره به اتمام می‌رسد مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستیار خواهند بود.

- دانش آموختگان رشته‌های تخصصی که با استفاده از مزایای سهمیه بومی مناطق محروم (قانون برقراری عدالت آموزشی) دوره تخصصی خود را گذرانده و حداقل نیمی از مدت تعهدات قانونی خود را انجام داده‌اند و براساس مفاد قانون برقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس شورای اسلامی مجاز به شرکت در آزمون هستند و در حال حاضر نیز داوطلب حضور در این آزمون هستند در صورت ارائه گواهی و با تأیید معاونت درمان مجاز به شرکت در آزمون هستند.

آزمون مرحله تکمیل ظرفیت چهل و دومین دوره آزمون پذیرش فوق تخصصی سال ۱۴۰۴ در روز ۱۴ آبان ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و داوطلبان تا فردا شنبه ۳ آبان فرصت دارند یک رشته فوق تخصصی را بنا بر اطلاعات جدول و با توجه به رشته تخصصی پیش نیاز مجاز انتخاب کنند.

شرایط شرکت افراد استریت حداکثر ۱۰ درصد دانشنامه تخصصی سال ۱۴۰۴ پیش نیاز رشته رشته فوق تخصصی بیماری‌های داخلی نفرولوژی خون و سرطان بالغین بیماری‌های ریه روماتولوژی جراحی عمومی جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی جراحی کودکان جراحی قلب و عروق جراحی قفس صدری کودکان خون و سرطان کودکان روماتولوژی کودکان طب نوزادی و پیرامون تولد عفونی کودکان قلب کودکان کلیه کودکان گوارش کودکان مغزو اعصاب کودکان روانپزشکی روانپزشکی کودک و نوجوان داخلی - بیهوشی مراقبت‌های ویژه داخلی - کودکان آلرژی و ایمونولوژی بالینی

ادامه جدول پیش نیاز رشته‌های فوق تخصصی براساس شرایط شرکت کنندگان در مرحله تکمیل ظرفیت

شرایط شرکت افراد استریت قبول شدگان آزمون دانشنامه تخصصی ۱۴۰۴ پیش نیاز رشته رشته فوق تخصصی بیماری‌های داخلی نفرولوژی خون و سرطان بالغین جراحی عمومی جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی جراحی کودکان کودکان خون و سرطان کودکان روماتولوژی کودکان طب نوزادی و پیرامون تولد کلیه کودکان روانپزشکی روانپزشکی کودک و نوجوان

جدول ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت چهل و دومین پذیرش دستیاری فوق تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی سال ۱۴۰۴

رشته اصلی رشته فوق تخصصی دانشگاه‌های علوم پزشکی محل پذیرش / ظرفیت جمع ظرفیت رشته رشته‌های وابسته به داخلی نفرولوژی تهران ۳ نفر / ایران ۵ نفر / شهیدبهشتی ۴ نفر / شیراز ۳ نفر / اصفهان ۳ نفر / مشهد ۲ نفر / تبریز ۲ نفر / اهواز ۲ نفر / بندرعباس ۱ نفر / بقیه الله ۲ نفر ۲۷ نفر روماتولوژی تهران ۳ نفر / ایران ۱ نفر / شهیدبهشتی ۱ نفر / شیراز ۳ نفر / مشهد ۳ نفر / تبریز ۲ نفر / اهواز ۲ نفر / بقیه الله ۲ نفر / یزد ۱ نفر ۱۸ نفر خون و سرطان بالغین تهران ۱ نفر / ایران ۱ نفر / شهیدبهشتی ۳ نفر / اصفهان ۲ نفر / مشهد ۱ نفر / تبریز ۲ نفر / مازندران ۱ نفر ۱۱ نفر بیماری‌های ریه ایران ۵ نفر / شهیدبهشتی ۳ نفر / تبریز ۳ نفر / اهواز ۲ نفر / بقیه الله ۲ نفر ۱۵ نفر رشته‌های وابسته به کودکان کلیه کودکان تهران ۱ نفر / ایران ۱ نفر / شهیدبهشتی ۱ نفر / شیراز ۱ نفر / مشهد ۲ نفر / اهواز ۱ نفر / کرمانشاه ۱ نفر ۸ نفر خون و سرطان کودکان تهران ۲ نفر / ایران ۱ نفر / شهیدبهشتی ۱ نفر / شیراز ۲ نفر / مشهد ۲ نفر / اهواز ۲ نفر ۱۰ نفر گوارش کودکان شیراز ۱ نفر / اصفهان ۱ نفر / مشهد ۱ نفر / اهواز ۱ نفر / زاهدان ۲ نفر ۶ نفر عفونی کودکان ایران ۱ نفر / شیراز ۱ نفر ۲ نفر قلب کودکان قلب شهیدرجایی ۱ نفر / تهران ۲ نفر / اصفهان ۲ نفر / تبریز ۱ نفر ۶ نفر طب نوزادی و پیرامون تولد تهران ۵ نفر / ایران ۲ نفر / شهیدبهشتی ۲ نفر / شیراز ۲ نفر / اصفهان ۲ نفر / مشهد ۳ نفر / تبریز ۱ نفر / اهواز ۲ نفر / بابل ۲ نفر / همدان ۲ نفر / زنجان ۲ نفر / یزد ۱ نفر / کرمان ۲ نفر ۲۸ نفر مغز و اعصاب کودکان شیراز ۱ نفر / اصفهان ۱ نفر / مشهد ۱ نفر / اهواز ۱ نفر ۴ نفر روماتولوژی کودکان تهران ۲ نفر / شهیدبهشتی ۲ نفر ۴ نفر رشته‌های وابسته به جراحی عمومی جراحی عروق و درمان‌های داخل عروقی تهران ۱ نفر / شهیدبهشتی ۳ نفر / شیراز ۲ نفر / اصفهان ۱ نفر / مشهد ۲ نفر / اهواز ۱ نفر / مازندران ۱ نفر / گیلان ۱ نفر ۱۲ نفر جراحی کودکان تهران ۲ نفر / شهیدبهشتی ۱ نفر / شیراز ۱ نفر / اصفهان ۱ نفر / مشهد ۱ نفر / تبریز ۱ نفر / اهواز ۱ نفر ۸ نفر جراحی قلب وعروق تهران ۴ نفر / شهیدبهشتی ۱ نفر / شیراز ۲ نفر / اصفهان ۱ نفر / مشهد ۲ نفر / تبریز ۲ نفر / کرمانشاه ۱ نفر / قلب شهیدرجایی ۴ نفر ۱۷ نفر جراحی قفسه صدری تهران ۲ نفر / شهیدبهشتی ۱ نفر / اصفهان ۱ نفر / مشهد ۱ نفر / تبریز ۲ نفر ۷ نفر رشته‌های وابسته به داخلی- بیهوشی مراقبت‌های ویژه پزشکی تهران ۵ نفر / ایران ۱ نفر / شهیدبهشتی ۴ نفر / شیراز ۲ نفر / اصفهان ۱ نفر / مشهد ۱ نفر / تبریز ۲ نفر / اهواز ۲ نفر / بابل ۱ نفر / بقیه الله ۱ نفر / مازندران ۱ نفر ۲۱ نفر رشته‌های وابسته به کودکان و طب اورژانس طب اورژانس کودکان تهران ۲ نفر / ایران ۱ نفر / شهیدبهشتی ۱ نفر / تبریز ۱ نفر ۵ نفر رشته‌های وابسته به کودکان و داخلی آلرژی و ایمونولوژی بالینی تهران ۲ نفر / شهیدبهشتی ۲ نفر / مشهد ۱ نفر ۵ نفر رشته‌های وابسته به روانپزشکی روانپزشکی کودک و نوجوان تهران ۳ نفر / شهیدبهشتی ۱ نفر / مشهد ۲ نفر / تبریز ۲ نفر / اهواز ۲ نفر / اصفهان ۲ نفر ۱۲ نفر

تعهدات:

الف - کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی به صورت آزاد و یا مشمولین پذیرش با استفاده از سهمیه ایثارگران ملزم به سپردن تعهد محضری عام به میزان برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (تعهدنامه باید حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از شروع دوره تحویل شود).

ب- کارکنان رسمی سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها و یا نهادها که با مأموریت آموزشی به صورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت کرده و مورد پذیرش قرار می‌گیرند. در صورت پذیرش ملزم به سپردن تعهد محضری خدمتی خاص محل استخدام خود هستند. این موضوع نافی انجام باقیمانده تعهدات مأموریت آموزشی اخذ شده نخواهد بود.

ج- مستخدمین دانشگاه‌های علوم پزشکی و اعضای هیئت علمی ملزم به سپردن تعهد محضری خاص طبق مقررات مربوط دانشگاه محل استخدام خواهند بود. این موضوع نافی انجام باقیمانده تعهدات مأموریت آموزشی اخذ شده نخواهد بود.

د- سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان مطابق مقررات باید در بدو شروع به آموزش به دانشگاه محل تحصیل ارائه شود. از آموزش افرادی که سند تعهد محضری را حداکثر ظرف مدت دو هفت ارائه نکنند جلوگیری به عمل خواهد آمد.

عدم سپردن تعهد محضری به منزله اعلام انصراف از پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت خواهد بود.

توجه: جانبازانی که مستخدم دستگاه‌های اجرایی هستند و با استفاده از مأموریت آموزشی در دوره‌های دستیاری پذیرفته می‌شوند از تودیع سند تعهد محضری معاف هستند و لیکن این معافیت مانع از انجام سایر تعهدات از جمله تعهدات موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و قانون تأمین امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (آموزش رایگان) نمی‌شود.

تاریخ ثبت نام و شروع به دوره این گروه از پذیرفته شدگان متعاقباً به آنها اطلاع رسانی می‌شود.