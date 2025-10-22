به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه «جنیوا سلوشن نیوز»، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه پیش از سفرش به سوئیس در مصاحبه با روزنامه «لو تمپس» (Le Temps) در سخنانی بی اشاره به توحش اشغالگران صهیونیست به عنوان تنها دارنده تسلیحات هستهای فاقد هرگونه نظارت نهادهای بین المللی در منطقه، گفت: سازمان ملل متحد توانایی خود را برای دیپلماسی فعال از دست داده است. این موضوع مرا نگران میکند، اما در عین حال به من انگیزه میدهد. به نقشه منازعات جهانی نگاه کنید - غزه، ایران، کامبوج و تایلند، (جمهوری) آذربایجان و ارمنستان، پاکستان علیه هند، افغانستان در روزهای اخیر - سازمان ملل متحد عملاً نامرئی شده است. حل و فصل مناقشات از فهرست اولویتهای این سازمان سقوط کرده است. من میخواهم آن نقش مرکزی را بازیابی کنم!
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حالی که تا کنون از محکوم کردن تجاوز آمریکا و دست نشانده منطقهای اش یعنی صهیونیستهای اشغالگر به تهران در ماههای گذشته مطابق با وظیفه سازمانی خود در این نهاد خودداری کرده است، در سخنانی ادعا کرد: آسیب به سایتهای کلیدی در اصفهان، نطنز و فردو شدید بود. اما اگرچه ترامپ از «نابودی» صحبت میکند، دانش فنی ایران از بین نرفته است. سانتریفیوژهایی که میتوانند برای غنیسازی اورانیوم استفاده شوند، نیز قابل بازسازی هستند. در هر صورت، ایران هنوز اورانیوم غنیشده، از جمله حدود ۴۰۰ کیلوگرم (اورانیوم) غنی شده تا ۶۰ درصد را در اختیار دارد که کمی کمتر از سطح درجه تسلیحاتی است. اگر این روند ادامه یابد، ایران مواد کافی برای تقریباً ۱۰ بمب هستهای خواهد داشت. اما ما هیچ مدرکی نداریم که تهران قصد ساخت بمب داشته باشد. برای اطمینان از این موضوع، بازرسیها باید ازسر گرفته شوند. ما معتقدیم که بیشتر اورانیوم با غنای بالا در اصفهان، نطنز و فردو باقی مانده است.
وی که نخواست تجاوز آمریکا و صهیونیستهای اشغالگر به ایران درست در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن را به یاد بیاورد، ادعا کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه، ایران میتوانست روابط خود را با جامعه بینالمللی قطع کند، از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای خارج شود و به کشوری منفور مانند کره شمالی تبدیل شود. اما این کار را نکرد. من این انتخاب را تحسین میکنم و با حفظ تماس منظم با عباس عراقچی وزیر امور خارجه، فضای دیپلماتیک را حفظ میکنم.
رافائل گروسی مدعی شد: در حال حاضر، تهران به بازرسان اجازه میدهد که به صورت محدود بازدید کنند. این کشور محدودیتهایی را به دلیل نگرانیهای امنیتی اعمال میکند - که من آن را درک میکنم. اما اگر دیپلماسی شکست بخورد، من از توسل مجدد به زور میترسم.
