جلسه شبانه برای انتخاب نهایی جانشین وحید هاشمیان در پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۷ فردا جمعه مقابل ذوبآهن اصفهان در حالی قرار میگیرد که در ظاهر فقط یک بازی از هفته لیگ برتر است، اما در پس آن ماجرایی بسیار مهمتر در حال رقم خوردن است که شاید آخرین حضور وحید هاشمیان روی نیمکت سرخپوشان باشد.
اوسمار ویهرا، سرمربی برزیلی پیشین پرسپولیس، امشب جلسهای بسیار مهم و تعیینکننده با مدیران باشگاه خواهد داشت. این نشست به صورت ویدئویی و از طریق مدیر برنامههای اوسمار برگزار میشود و در آن پیمان حدادی سرپرست باشگاه پرسپولیس و علی اینانلو عضو هیئتمدیره حضور خواهند داشت.
جلسهای که در باشگاه از آن به عنوان «آخرین فرصت برای توافق» یاد میشود.
اختلاف مالی نیم میلیون دلاری
مهمترین موضوع مورد بحث، اختلاف نیم میلیون دلاری میان پرسپولیس و اوسمار است. مدیران سرخپوش قصد دارند در این مذاکره مبلغ قرارداد پیشنهادی را کاهش دهند و از مربی برزیلی تخفیف قابل توجهی بگیرند تا بازگشت او برای باشگاه مقرون بهصرفهتر باشد.
در مقابل، اوسمار تمایل چندانی به طولانی شدن این روند ندارد و گفته میشود که در صورت عدم توافق امشب، ادامه مذاکرات را منتفی خواهد دانست. به عبارت دیگر، این جلسه آخرین شانس طرفین برای رسیدن به نقطه مشترک است.
هاشمیان فعلاً روی نیمکت
در حالی که همه نگاهها به جلسه امشب دوخته شده، وحید هاشمیان همچنان هدایت پرسپولیس را در بازی فردا بر عهده دارد. مدیران باشگاه تصمیم گرفتهاند تا پیش از قطعی شدن وضعیت اوسمار، تغییری روی نیمکت ایجاد نکنند.
هاشمیان که در روزهای اخیر سعی کرده آرامش را به تیم برگرداند، فردا در دیداری حساس برابر شاگردان قاسم حدادی فر به دنبال برد است اما در پشت صحنه، وضعیت نیمکت پرسپولیس کاملاً شکننده و وابسته به نتیجه جلسه امشب است.
تصمیم نهایی تا بامداد؟
گفته میشود طرفین قصد دارند تا پیش از نیمهشب به جمعبندی نهایی برسند. اگر مذاکرات به نتیجه برسد، اوسمار میتواند ظرف چند روز آینده راهی تهران شود و کار خود را به طور رسمی آغاز کند. در غیر این صورت، پروژه بازگشت او برای همیشه بسته خواهد شد و پرسپولیس باید به دنبال گزینههای داخلی یا خارجی دیگری برود یا در صورت پیروزی این تیم مقابل ذوب آهن با هاشمیان به کارش ادامه دهد.
