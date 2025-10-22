دوئل غیرمستقیم چند گزینه برای مدیرعاملی پرسپولیس؛ نظر مالک روی کیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس پس از استعفای رضا درویش از مدیرعاملی باشگاه، در حالی روزهای پرالتهابی را پشت سر میگذارد که علاوه بر موضوع احتمال انتخاب سرمربی جدید، یک رقابت پنهان اما جدی برای تصاحب صندلی مدیرعاملی نیز در جریان است.
این روزها در باشگاه پرسپولیس، همه نگاهها به آینده نیمکت تیم دوخته شده اما در پشت پرده، هیئتمدیره پرسپولیس درگیر جنگی خاموش بر سر جایگاه مدیریتی باشگاه است.
سرپرستی موقت حدادی در میان سایه رقابتها
پیمان حدادی، رئیس هیئتمدیره پرسپولیس که پس از استعفای درویش به عنوان سرپرست باشگاه معرفی شده، به خوبی میداند در میان اعضای هیئتمدیره، چهرههایی حضور دارند که در سکوت، سودای مدیرعاملی در سر دارند. حدادی این روزها تلاش میکند تا ضمن مدیریت شرایط بحرانی تیم، اجازه ندهد فضای رقابتی میان مدیران به بیرون درز کند اما منابع نزدیک به باشگاه میگویند اختلافنظرها درون هیئتمدیره در حال افزایش است.
اینانلو و بازگشت یک گزینه قدیمی
یکی از نامهایی که بار دیگر در معادلات مدیرعاملی پرسپولیس مطرح شده، علی اینانلو است. او همان فردی است که در دوره قبلی استعفای رضا درویش نیز تا یک قدمی صندلی مدیرعاملی رسیده بود اما در نهایت با عدم موافقت مالکان، درویش در سمت خود باقی ماند. حالا با رفتن درویش، اینانلو دوباره در مرکز توجه قرار گرفته است. او گرچه بهصورت علنی علاقه خود را به مدیرعاملی اعلام نکرده، اما از نگاه بسیاری از نزدیکان باشگاه، تمایل دارد در فرصت مناسب بهعنوان مدیرعامل جدید معرفی شود.
در کنار حدادی و اینانلو، نام چند عضو دیگر هیئتمدیره نیز به عنوان گزینههای بالقوه مدیرعاملی شنیده میشود. آنها فعلاً ترجیح میدهند سکوت کنند تا تیم بیش از این وارد حاشیه نشود، اما هیچکدام از این چهرهها بیمیل به قدرت نیستند.
کنسرسیوم ورود میکند
در این میان، کنسرسیوم بانکی که مالکیت باشگاه پرسپولیس را بر عهده دارد، قصد دارد پس از بررسی شرایط مدیریتی و نتایج اخیر، شخصاً وارد فرآیند انتخاب مدیرعامل شود.
بر اساس گمانهزنیها، این نهاد در نظر دارد ضمن تغییراتی در ترکیب هیئتمدیره، فردی جدید را به عضویت آن اضافه کرده و همزمان به عنوان مدیرعامل معرفی کند. این اقدام در صورت اجرایی شدن، میتواند معادلات درونی پرسپولیس را بهطور کامل تغییر دهد.
پرسپولیس در حالی برای انتخاب سرمربی جدید و تعیین مسیر فنی تیم خود آماده میشود که پشت صحنه باشگاه با رقابتهای جدی مدیریتی روبهرو است. اگرچه اولویت فعلی سرخها عبور از بحران فنی و انتخاب جانشین وحید هاشمیان است، اما جنگ پنهان برای صندلی مدیرعاملی میتواند تصمیمگیریهای کلان باشگاه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
